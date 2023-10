E mau mirioni taata na te ao nei tei haamaerehia i te haapoheraa o te mahana “te ta‘i auahi” aita i maoro a‘enei. Heoi, i te wa e matakitaki ana te nuinga o tatou i te eclipse mai i te whenua, na te kaha o te rangi peerangi o Amerika i homai he tirohanga rereke mai i te waahi. Na te National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) GOES-East amiorangi i hopu i te atarangi o te marama e haere ana i runga i te ao mai i te tawhiti 22,300 maero i runga ake.

Ka puta te rourou o te ra ka whiti te marama i waenganui i te ra me te Papa, ka whakamarumaru i te mata o to tatou ao. Ko te rourou tata nei he "eclipse annular solar," e noho tawhiti atu ana te marama i te whenua. Na tenei ka iti ake te ahua o te marama, karekau e kapi katoa te ra. Engari, ka hangaia he huanga ataahua "mowhiti ahi", ka kitea he angiangi o to tatou whetu.

Mo te hunga karekau i te ara tika o te rourou, i taea tonu te kite i te whitinga wahanga ma te whakamahi i nga mohiti maataki-a-ra. Heoi, ko te rourou katoa o te ra i te US me Amerika Te Taitokerau ka tu hei te 8 o Paenga-whawha, 2024. Kia tae ra ano ki tera wa, kare ano te rourou annular e whai ake nei i runga i te US tae noa ki te Pipiri 21, 2039.

Ko nga rourou o te ra katoa me te annular he huihuinga motuhake e whakaputa ana i te tino hihiko o te aorangi. He mea onge noa enei mea, na reira ka tino tumanakohia. No reira, ka puta te rourou e whai ake nei, kia koa ki te whakaaturanga.

Rauemi:

– Te Tari Huarere o te Motu o Tampa Bay

– NASA