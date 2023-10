Te mea ngaro me te hiranga o nga asteroids

Ko nga asteroids, nga toka ngaro e noho ana i roto i to tatou punaha solar, kua roa nei e miharo ana ki nga kaimatai whenua. Ko enei taonga tiretiera ehara i te mea he tohu noa mo te hitori o to tatou punaha solar engari ka taea ano hoki te tukinga ki te whenua, he nui nga paanga. Ko tetahi o enei asteroid kua arohia ko Bennu, he toka kotahi hautoru o te maero te whanui tera pea kei runga i te huarahi ki te whenua i roto i nga tau 200 e whai ake nei.

No tata nei, ka whakahokia mai e nga kaiputaiao nga kongakonga o Bennu ki te ako i tona hanganga. Ko te waka mokowhiti i whakarewahia i te tau 2016 i pai te huri haere i te asteroid, te mapi i tona mata me te whakaatu i te ahua pouri me te pouri. E tohu ana tenei i te noho o te waro, he poraka hanga nui o te oranga. Ma te mohio ki te whakakotahitanga o te waro me te waikawa amino i roto i nga taonga tiretiera penei i a Bennu ka taea e koe te mohio ki te takenga mai o te ora ki runga i te whenua me te kaha o te oranga ki etahi atu waahi o te ao.

Ko tetahi o nga huarahi ka akohia e te hunga arorangi nga asteroids ko te tirotiro i nga paanga i puta mai i nga wa o mua. Ko te Chesapeake Bay, kei Virginia, e whakaponohia ana i hangaia e te asteroid a 35 miriona tau ki muri. Na tenei huihuinga i tino whakararuraru i te rohe, ka puta nga tainiwhaniwha me te whakarereke i te matawhenua o te rawhiti o Amerika Te Tai Tokerau. He rite nga paanga o te ao puta noa i te hitori o te Ao kua ngaro te papatipu, te hanga i te huarahi o te kukuwhatanga me te tuku i nga momo ora hou kia puta mai.

Ma te ako i nga asteroids pera i a Bennu me nga huihuinga o mua ka taea e nga kaiputaiao te mohio pai ake ki te hitori o to tatou punaha solar me nga paanga kino ka pa ki te whenua a meake nei. Ma te wetewete i nga mea ngaro o enei taonga tiretiera, ka taea e tatou te whakawhānui tonu i to tatou mohiotanga mo te ao me nga mea ka taea te ora i tua atu o to tatou ao.

Rauemi:

– NASA