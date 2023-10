Ko te Kunenga Whakamutunga Whakamutunga o Massive Star Na roto i nga Matakitanga Supernova

By

Ko te roopu rangahau i aratakina e Dr. ZHANG Jujia mai i te Yunnan Observatories o te Hainamana Academy of Sciences me Ahorangi WANG Xiaofeng no te Whare Wananga o Tsinghua kua eke ki te mohio ki nga waahanga whakamutunga o nga whetu nui na roto i o raatau kitenga o te supernova SN 2023ixf i te takiwa tata. tupuni Messier 101.

Ko te momo II supernovae te momo pahūtanga whetū i te ao, engari he uaua ki te whakatau i nga tukanga e arai atu ana ki to ratou ahua-tiango. Na roto i te ako i te pahūtanga o SN 2023ixf, kua kitea e te roopu nga korero tino nui mo nga tikanga mate papatipu i uru ki roto i te whanaketanga o enei whetu tupuna nui, hauwai-waiwai.

Ko tetahi ahuatanga nui o a raatau kitenga ko te whakatau tata o te papatipu i panaia mai i te whetu i te mutunga o tona oranga. Ma tenei ka whakamarama i te kukuwhatanga whakamutunga o te whetu me te whakarato i nga raraunga nui hei maarama ki te mahi katoa.

I whakamahia e te kapa te hiihini uira, koinei nga tohu marama tuatahi o nga pahūtanga supernova i puta mai i te katotetanga o te rauemi circumstellar (CSM)/hau whetu. Na roto i te hopu i enei awhiowhiotanga, i taea e ratou te whakarite hononga i waenga i nga pahūtanga o te momo II supernovae me te kukuwhatanga o nga whetu nunui.

Ko te pahūtanga tata o SN 2023ixf he whai waahi ahurei ki te ako i tenei raru mau tonu. Na roto i te kohi i te hikohiko hiko teitei i roto i te 1-5 ra i muri mai o te pahūtanga, i taea e nga kairangahau te aukati i nga tawhā o te rauemi porowhita huri noa i te supernova.

I runga i o raatau kitenga, ko te tupuna o SN 2023ixf pea he 6 x 10-4 M yr-1 i nga tau whakamutunga 2-3 i mua i te pahūtanga. I kitea ano e ratou he taunakitanga o te anga CSM kiato i hanga mai i nga rawa a tawhio noa e neke ana i te tere o te 55 km s-1, i roto i te radius iti iho i te 7 x 1014 cm o te tipuna.

Mai i nga raraunga i kohia tata ki te 20 tau ki muri, ko te whakaaro ko te tupuna o SN 2023ixf pea i whakawhiti mai i te supergiant whero ki te hypergiant kowhai poto i mua i te pahūtanga. Ko te tere o te papatipu-mate me te tere tere o te hau e tautoko ana i tenei whakapae.

Ko te tirohanga me te whakatewhatewha haere tonu o SN 2023ixf e kiia ana he tohu nui i roto i te hitori o te Momo II supernovae, ka whai waahi ki te hura i te aitua o nga whetu nui i roto i te awhe papatipu o te 10 ki te 20 papatipu ra.

Jujia Zhang, Han Lin, Xiaofeng Wang et al. "He taonga porowhita i panaia e te whetu nui i mua tonu i tona matenga." Puta Putaiao.