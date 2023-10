Te Tirohanga Whakamiharo o te Eclipse Solar Annular i mauhia e GOES-16 Satellite

Na te National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) Geostationary Operational Environmental Satellite-16 (GOES-16), e mohiotia ana ko GOES-East, he tirohanga whakamiharo o te eclipse solar annular mai i te waahi. Hei wahanga o te raupapa GOES-R matatau, he mahi nui tenei amiorangi ki te kohi raraunga mo nga momo ahuatanga o te hau, te hauwai, te moana, te rangi, te ra, me te waahi.

Ka puta te rourou o te ra i te wa e haere mai ana te Marama ki waenganui i te Ra me te Papa, engari ka noho ki tona pito tawhiti atu ranei i te whenua. No reira, he iti ake te marama i te Ra, ka puta he hua whakamihi e kiia nei ko te "mowhiti ahi."

Ko te rourou tata nei i whai i tetahi ara mai i te US Pacific Northwest, i runga i California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, me Texas. I haere tonu ia ki nga waahi o Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia, me Brazil i mua i te mutunga i te ra o te moana i te Moana Atalani.

Ma te whakamahi i nga whakaahua mokowhiti me te waahi, ka hopuhia e GOES-16 nga whakaahua whakamiharo o te atarangi o te Marama e neke ana puta noa i te Hauauru o Amerika. I kitea tenei tirohanga whakamihi mai i Oregon ki Texas, ka taea e koe te kite i nga korero mo te rourou onge o te ra.

Ko te whakaaturanga whakamīharo hei tohu tuatahi mo te rourou katoa o te ra e haere ake nei kua whakaritea kia puta i roto i nga marama e ono. Hei te 8 o Paenga-whawha, 2024, ka noho te Marama i te tawhiti tino pai mai i te Ao ki te uhi katoa i te Ra, ka hanga he ahuatanga tiretiera whakamiharo. Ka rere tenei huihuinga puta noa i Mexico, te haurua ki te rawhiti o Amerika, me Kanata, ka mau i nga kaimakitaki me tona ataahua whakamiharo.

