Kia Riri mo te ua o Orionids Meteor

By

Ko nga kaitirotiro arorangi runaruna i Ontario kei te tatari marie ki te tihi o te ua o Orionids i tenei wiki. Ki runga ki te 20 meteors mo ia haora, tae atu ki nga poi ahi kanapa, kua whakatauhia he huihuinga whakamiharo. Ko te ua meteor ka puta mai i te puehu o te kometa Halley, ka kitea ia tau i Oketopa me Noema. Heoi ano, i tenei tau ka eke ki tona taumata i roto i nga haora po o Oketopa 21 ki Oketopa 22nd.

Kia kite koe i te ua awhiowhio, e taunaki ana kia timata te titiro i te takiwa o te 10:30 i te ahiahi i te Rahoroi, ina whiti te kahui whetu a Orion i te taha rawhiti. Ka aukati te marama i te tirohanga, engari mena kei te pirangi koe ki te noho po, tatari kia whiti te marama i te 1:15 i te ata o te ata o te Rātapu ka pai ake te tirohanga.

Ahakoa e kiia ana ko te ua o Orionids he toharite, kei te oati tonu ia i nga tirohanga whakaihiihi. E kii ana a Gary Boyle, e mohiotia ana ko Backyard Astronomer, tera pea etahi poi ahi kanapa e tino miharo ana, ahakoa ko te marama kei te rangi.

Mo te hunga e pirangi ana ki te hopu whakaahua o te ua meteor, he mea nui te rapu waahi pouri atu i nga rama o te taone nui. Ko te whakatu i tetahi kamera DSLR i runga i te tripod me te tuku taura me te whakamahi i te whakaaturanga 20 ki te 30-hekona ka nui ake te tupono ki te hopu i tetahi mea i roto i to tirohanga.

I tua atu i te ua meteor, ka whai waahi ano nga kaititiro whetu ki te kite i nga aorangi Saturn, Jupiter, me Venus, me te hotoke Milky Way. Ma te whakamahi i te iPhone stargazing app Sky Guide ka awhina koe ki te whakaū i taau e kite ana.

Mena he pai ki a koe te rangi makariri, ko te Geminids meteor shower tetahi atu huihuinga hei titiro whakamua. Ka rere mai i te kahui whetu Gemini, ka eke ki runga i te ahiahi o te 14 o Hakihea ki te 15 o Hakihea. Ko te ua o Geminids he pai ake i nga Orionids, me nga meteoro puhoi ake ka nui ake te tupono ki te whakaputa poi ahi kanapa.

Mo etahi atu rauemi me nga korero mo te arorangi, tirohia te paetukutuku a Gary Boyle, wondersofastronomi.com. Ko Boyle, he tangata noho no South Mountain, Ontario, kei te whakahaere i tetahi kaupapa kohi moni mo tetahi whare tirotiro hou.

Rauemi:

– wondersofastronomi.com