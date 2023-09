Te Mahi Motuhake o nga Putau Puawai Vertebral i roto i te Tumor Metastasis ki te Hiwi

Kua kitea e nga Kairangahau o Weill Cornell Medicine ko nga koiwi vertebral, e hanga ana i te tuara, he mea ahu mai i tetahi momo putau kakau e whakatairanga ana i te metastases tumo. Na roto i te whakamahi i nga "organoids" rite ki nga wheua i hangaia mai i nga pūtau kakau vertebral, i tautuhia e nga kairangahau he pūmua e kiia nei ko MFGE8 e whai waahi nui ana ki te ahua o nga pukupuku ki te horapa ki te hiku, kaua ki etahi atu wheua. Ma tenei kitenga e whakamarama ana i nga mate o te tuara, me te whakamarama he aha nga pukupuku totoka e toro haere ana ki te tuara.

I wehea mai nga kiore mai i nga kiore i runga i nga tohu pūmua o te mata. I kitea e te tātari mahi ira ko nga pūtau kakau koiwi mai i nga kōiwi rereke e whakaatu ana i nga tauira motuhake o te whakaaturanga ira. I tautuhia e nga kairangahau tetahi huinga tohu mo nga pūtau kakau vertebral me te whakapumau i o raatau mahi ki te hanga ira tuara na roto i etahi atu whakamatautau.

Ko nga ariā o mua e kii ana ko te hiahia o nga pukupuku ki te metastasis ki te tuara, e kiia ana ko te "tropical tropism," i hono ki nga tauira rere toto. Heoi ano, i kitea e nga kairangahau nga taunakitanga ko nga pūtau kakau vertebral pea te kawenga mo tenei ahuatanga. Ko te ruinga tuatahi o nga pūtau pukupuku metastatic i puta te nuinga ki nga waahi kei reira nga pūtau kakau vertebral me o ratou uri uri.

I kitea e te roopu ko te tangohanga o nga pūtau kakau vertebral i whakakore i te rereketanga o nga reiti metastasis i waenga i te tuara me nga wheua roa. I kitea ano e ratou ko te MFGE8, he pūmua i hunahia i roto i te nui ake o te rahi e nga pūtau kakau vertebral i whakaritea ki nga pūtau kakau wheua roa, he mea tino whai hua ki te hautai o te tuawhenua. Hei whakamana i enei kitenga i roto i te tangata, i mahi tahi nga kairangahau me nga kaitirotiro i te Hohipera mo te Takuhanga Motuhake ki te tautuhi i nga hoa tangata o te kiore vertebral stem cell.

Kei te arotahi nga kairangahau inaianei ki te rapu huarahi ki te aukati i te MFGE8 hei whakaiti i te tupono o te metastasis o te tuara i roto i nga turoro mate pukupuku. I tua atu, ko ta raatau rangahau mo nga ahuatanga ahurei o nga pūtau kakau vertebral e whai ana ki te whakarato i nga tirohanga mo nga mate o te tuara.

Source: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery