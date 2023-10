Wewete i nga mea ngaro o Venus: Plate Tectonics and the Quest for Early Life

Ko Venus, e kiia ana ko te mahanga o te Ao na te mea he rite te rahi, te papatipu, te kiato, me te rōrahi, kua noho tonu hei aorangi ngaro me te kore manaaki mo nga kaiputaiao. I te wera o te mata o te mata ki te whakarewa i te mata, ko te tirotiro i te oranga o Venus he ahua koretake. Heoi ano, na te rangahau nui i aratakihia e te roopu kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Brown kua whakamarama i nga korero o mua o te ao me te whakatuwhera i te kuaha ki te hitori pea o te pereti tectonics me te oranga moata o to tatou hoa tata.

Ma te whakamahi i nga whaihanga taipitopito, kua whakaratohia e nga kairangahau o te Whare Wananga o Brown nga taunakitanga kaha ko Venus, penei i a Earth, i mohio ki nga waahi hiko pereti. Ko te papa tectonics, ko te nekehanga o nga papa lithospheric o te whenua, te kawenga mo te hanga i te mata o to tatou ao me te hanga i nga taiao kanorau e ora ai te ora. Ko tenei kitenga ka whakawero i te whakapono tikanga karekau a Venus i te pereti tectonics, e tohu ana tera pea i noho tonu nga tukanga hihiko hei oranga i nga aorangi e rua i te wa kotahi.

E kii ana te rangahau i haere a Venus i te wa o te wa o te pereti tectonics moata i waenga i te 4.5 piriona me te 3.5 piriona tau ki muri, i muri tata mai i tona hanganga. Heoi, kare i rite ki te punaha tectonic hihiko o te Ao, he iti te ahua o te neke o te pereti, he iti ake nga pereti e uru ana, he iti ake te neke haere. Ahakoa enei rereketanga, na te mea he ahua o te pereti tectonics a Venus, he mea whakaihiihi mo te noho moata o te ao.

"Ahakoa ko tenei kitenga e whakaatu ana i nga korero whakamiharo ki te hitori o Venus, e kii ana ano pea kua rua nga aorangi i roto i to maatau punaha solar, e mahi ana i raro i nga tikanga hangahanga. Ko enei ahuatanga e whakaarohia ana he mea tino nui mo te putanga me te kukuwhatanga o te ao,” ta te kaituhi matua o te rangahau, a Matt Weller.

Ko te waahanga o muri o te torotoro ka puta mai i te ahua o te misioni DAVINCI a NASA (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging). Kua whakaritea mo te whakarewatanga i roto i nga wa e heke mai nei, ka heke a DAVINCI i roto i te hau paparanga o Venus, ka kohia nga raraunga hau hau nui. Ko enei inenga ka whai mana ake mo nga kitenga o te rangahau, ka awhina i nga kaiputaiao ki te whakapumau i te maaramatanga moo nga wa o mua o Venus.

I te wa e hurahia tonutia ana e nga kairangahau nga mea ngaro o o tatou hoa tata o te aorangi, kotahi tonu te patai kei mua tonu: I ahatia te pereti tectonics i Venus? Ma te ako i tenei enigma, kare e kore ka kitea he tirohanga hou mo nga ahuatanga o te aorangi e tika ana kia mau tonu te ora, i roto i to tatou punaha solar me tua atu.

Pātai Auau

1. He aha te pereti tectonics?

He ariā pūtaiao e whakamārama ana i te nekehanga o ngā papa lithospheric o Papatūānuku. Ko enei papaaarangi, e hanga ana i te anga o waho rawa o te ao, kei te neke haere tonu, ka hua mai he maunga, he ru, he puia.

2. He aha te take i nui ai te kitenga o te pereti tectonics ki Venus?

Ko te kitenga o te pereti tectonics ki Venus he wero i te whakapono kua roa e mau ana kaore he mahi a te ao whenua. Ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te mohio ki nga wa o mua o te ao me te kaha mo te oranga moata. Ko nga ritenga i waenga i a Venus me Papa, i runga i te rahi me te papatipu, ka waiho a Venus hei kaitono tuatahi mo te ako i nga tikanga e tika ana mo te noho.

3. Ka pehea te mahi a DAVINCI ki to tatou mohiotanga mo Venus?

Ko te kaupapa DAVINCI a NASA te whai ki te ako i te hau o Venus i roto i nga taipitopito, me te aro ki te ine i nga hau hau me te tātari i o raatau hanganga. Ko nga raraunga kua kohia ka nui ake nga maaramatanga mo te kukuwhatanga o te ao, tona hitori o te whenua, me te waahi o nga waitohu koiora. Ka whai waahi nui tenei misioni ki to maatau mohio ki a Venus me te rapu oranga i tua atu o te Ao.