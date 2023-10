Te Ao Tawhito: He Kaihoko mo te Kunenga o te Ora

I runga i te whenua, he mahi whakamiharo me te hurihanga i puta i roto i nga piriona tau - te ahua o te mata o te mata, te whanautanga o nga whenua me nga maunga, me te hangai o nga tauhohenga matū i whakapumau i tona mahana. I te mutunga ka hangaia he taiao e pai ana ki te puta me te kukuwhatanga o nga momo ora.

Nga Uiraa Ui:

P: He aha nga tukanga i hanga i te mata o Papa i roto i nga piriona tau?

A: I te roanga o nga piriona tau, ko nga tikanga aa-whenua penei i te pereti tectonics me te mahi puia i whakahou i te mata o te whenua, ka puta te hanganga o nga whenua me nga maunga.

P: I pëhea te tauhohenga matū ki te whakau i te mahana o te whenua?

A: Ko nga tauhohenga matū ka puta i roto i te kōhauhau o Papatūānuku, pērā i te whakaurunga o te haurehu kati kōtuhi me te whakaritenga o te huringa waro, he wāhi nui ki te whakapūmau i te pāmahana mata o te ao. Na tenei whakapumautanga i hanga nga tikanga e tika ana kia ora ai te oranga.

P: He aha nga mea matua i pai ai te whenua mo te whanaketanga o te ao?

A: He maha nga mea i whai waahi ki te pai o te Ao mo te whanaketanga o te ora, tae atu ki tona pāmahana pumau, te noho o te wai, me nga momo huānga matū e hiahiatia ana mo nga tukanga koiora.

P: I pëhea te whanaketanga o te ora ki te taiao o Papa?

A: Ko te putanga me te kukuwhatanga o te ora ki runga i te whenua i tino awe ki te taiao o te aorangi. Na roto i nga tukanga penei i te photosynthesis, ka tukuna e nga rauropi te hāora ki roto i te kōhauhau, ka huri haere ki te kōhauhau whai hāora kei a tātou i ēnei rā.

P: Kei te haere tonu nga mahi matawhenua o te whenua?

A: Ae, kei te haere tonu te whenua ki nga mahi ahuwhenua penei i te pereti tectonics, te hūnga puia, me te neke haere o nga whenua. Ko enei tukanga e hanga ana i te mata o Papatuanuku me te whai waahi ki tona ahuatanga hihiri.

I a tatou e whakaaro ana ki nga hitori whakamiharo o te Ao, ka kitea ko nga momo ora kanorau me te uaua e kite nei tatou i tenei ra na te roa me te uaua o te haere a to tatou ao. Ko to tatou noho i konei he whakaaturanga hohonu mo te honohononga ohorere o nga mahi aa-whenua me te matū, ka mutu i roto i te oranga o te koiora.