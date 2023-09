Ko te Mīhana VERITAS a NASA e whakareri ana ki te ako i a Venus mai i te Orbit

Ko te misioni VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) a NASA ka whakarewahia i roto i te tekau tau ki te tirotiro i te mata o Venus mai i te orbit. E whakapono ana nga kaiputaiao ka taea e te ako i te mata o Venus te whai matauranga nui ki te noho me te whanaketanga o nga aorangi toka. Hei whakarite mo tenei misioni, i whakahaerehia e te roopu pūtaiao o te ao VERITAS he pakanga mo te rua wiki ki Tiorangi, ma te whakamahi i nga whenua puia hei tairitenga Venus.

I kowhiria a Tiorangi hei tuunga mo Venus na te ahua o nga ahuatanga o te whenua. He mahi puia a Tiorangi me Venus, a ma te ako i te whenua puia i Tiorangi ka awhina i te roopu VERITAS ki te mohio he aha te radar o te waka atea i Venus. I te wa o te pakanga, i akohia e te roopu nga puia puia, nga waahi rangitoto, me nga rohe puia kaha i Tiorangi e rite ana ki te mata o Venus. I kohia e ratou nga tauira toka me te inenga ki te ako i te taratara o te mata me etahi atu ahuatanga o nga toka.

No te farii i te mau hoho‘a radar radar no te mau vahi e tuatapapahia ra, ua faaterehia te mau manureva i arataihia e te German Aerospace Centre (DLR) i nia a‘e i te mau fenua Icelandic. Ko nga raraunga radar i kohia mai i te rangi ka whakatauritea ki nga inenga whenua i tangohia e te roopu pūtaiao VERITAS. Ko tenei whakataurite ka awhina i nga kaiputaiao ki te mohio ake ki nga tirohanga radar ka mahia e te waka atea i te orbit huri noa i Venus.

Ka whakamahia e te misioni VERITAS he radar aperture synthetic me te spectrometer infrared tata ki te hanga mapi ao 3D o Venus me te wehewehe i nga momo toka rereke i runga i tona mata. Ma te ako i te mata o Venus mai i te awhiowhio, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te hura i nga tohu mo te roto o te ao me te whai matauranga ki te kukuwhatanga o nga aorangi toka penei i te Ao.

Rauemi:

