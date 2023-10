Venus: He Hītori Mīharo o te Mahi Hangarau me ona Whainga mo te Ora

Ko Venus, e kiia ana he whenua ururua wera, kua roa e kiia ana ko te aorangi tuahine o Papa na te mea he rite te rahi, te papatipu, te kiato me te rōrahi. Heoi, he rangahau tata i whakaputaina i roto i te Nature Astronomy e wero ana i to maatau mohiotanga ki a Venus ma te kii he rite tonu nga nekehanga pereti tectonic ki te whenua o mua, e whakatuwhera ana i nga mea whakamiharo e pa ana ki nga wa o mua o te ao me te kaha o te ao moata.

Ko te rangahau, i arahina e te roopu mai i te Whare Wananga o Brown, i whakamahi i nga raraunga hau mai i Venus me te whakatauira rorohiko ki te whakaatu ko te hau o te ao me te pehanga o te mata ka taea anake te whakamarama e te ahua o te papa tectonics. Ko te pereti tectonics he tukanga matawhenua e tino nui ana mo te oranga, e whai waahi ana ki te neke o nga papaa whenua maha, e pahekoheko ana ma te pana, toia, me te retireti ki raro i tetahi.

I roto i nga piriona tau, ka kaha ake te kaha o te pereti tectonics o te whenua, ka puta mai he whenua hou me nga maunga. Na tenei tukanga i puta nga tauhohenga matū e whakapumau ana i te mahana o te mata o te ao, e poipoi ana i te taiao e pai ai te ora. He rereke, ko Venus, to tatou hoa tata, i huri ki tera taha, i tenei wa ka mau tonu te wera o te mata ki te whakarewa mata. Ko te whakapae e mau tonu ana mo tenei rereketanga nui ko Venus he "potae rewa" - he mata pateko me te pereti kotahi anake e whakaatu ana i nga nekehanga iti me te iti o te tuku hau ki te hau.

Heoi ano, ko te rangahau hou e kii ana ko tenei taupoki kore i te ahua o Venus i nga wa katoa. Na roto i te whakaaro ki te nui o te hauota me te waro hauhaa i roto i te hau o te ao, ka whakatauhia e nga kaiputaiao me mohio a Venus ki nga mahi hiko pereti i waenga i te 4.5 piriona me te 3.5 piriona tau ki muri, i muri tata mai i tona hanganga. Engari i te whakaata i nga nekehanga pereti hihiri e kitea ana i runga i te whenua, he iti noa te maha o nga pereti i uru ki tenei mahi tectonic i runga i Venus. Ko te mea whakamiharo, ko tenei mahi tectonic i puta kotahi ki runga i te whenua me Venus.

Ko enei kitenga ka wero i to maatau mohiotanga ki a Venus he ao maatai ​​me te kore manaaki, e kii ana i te hitori ohorere o nga mahi tectonic ka nui pea nga paanga mo te oranga o te ao moata. Kare e kore ka hurahia e etahi atu rangahau etahi atu mea ngaro mo Venus me nga tikanga ngaro nana i hanga to tatou punaha solar.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te pereti tectonics?

Ko te pereti tectonics he ariā matawhenua e whakaatu ana i te neke me te pahekoheko o nga wahanga nui o te ao o te Ao (te wahanga o waho o te Ao), e kiia nei ko te tectonic plates. Ko enei pereti kei te neke haere tonu, e maanu ana i runga i te asthenosphere ahua-wai kei raro iho. Ko te papa tectonics te kawenga mo nga momo ahuatanga matawhenua penei i te ru, te mahi puia, me te hanganga o nga maunga.

2. He aha te mea nui o te pereti tectonics mo te oranga?

He mea nui te mahi a te pereti tectonics ki te hanga i te mata o Papa me tona taiao, kia pai ake ai te whanaketanga me te oranga o te oranga. Ko te neke o nga papa tectonic e arahi ana ki te hangarua o nga matūkai, te hanganga o nga whenua kanorau, te whakaritenga o te ahuarangi, me te hanga kainga e tika ana mo nga momo rauropi.

3. He aha te rereketanga o Venus i te Papa?

Ahakoa te rite o te rahi, te papatipu, te kiato, me te rōrahi, ka whakaatu a Venus me te Papa i nga rereketanga nui. Ko Venus te ahua o te hauwao waro te nuinga o te hau, ka puta he huanga omaoma ki te kati kōtuhi ka waiho hei aorangi tino wera rawa atu i roto i to tatou punaha solar, me te wera o te mata i neke atu i te 900 nga nekehanga Fahrenheit (475 nga nekehanga Celsius). I tua atu, karekau a Venus i te wai, ka pa ki nga taumahatanga o te hau, ka kore e pai ki te ora e mohio ana tatou.

4. I taea e Venus te noho ora?

Ko te rangahau tata nei e kii ana kua pa a Venus ki nga nekehanga pereti tectonic e rite ana ki te whenua o mua, ka piki ake nga ahuatanga pai mo te whanaketanga o te oranga. Heoi ano, me rangahau me te tuhura ki te mohio mena kei te noho tonu etahi tohu o te oranga o mua, o nga taiao noho, kua noho ranei ki Venus.