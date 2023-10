Te Maramatanga ki te Vectorial Spin-Orbital Hall Effect of Light

Ki te whana e te kaitakaro poikiri i te poi pateko, ka taea e ia te huri haere me te haere i runga i te hikoi. Me whai pukenga me te wheako tenei. Waihoki, i roto i te optics, he awenga e kiia ana ko te spin Hall effect of light (SHEL), kei te whakawhirinaki te whanonga o te kurupae arotahi ki tona miro me te porangi.

He tuhinga tata nei i whakaputaina i roto i te Opto-Electronic Science e whakaatu ana i te tātaritanga vectorial o te awenga o te Hall hurihuri-orbital o te marama i runga i te aro nui ki te waahi waatea. Ka whakanuia e nga kaituhi te hiranga o te mohio ki te tohatoha o nga waahanga rereke o te kurupae marama hangarite me te miro me te porangi. Ma te ako i tenei paanga, ka taea e nga kairangahau te mohio me pehea te whakahaere i te kurupae kia tika ai te patu i tetahi whaainga.

I roto i te rangahau, ka tirotirohia e nga kairangahau nga nekehanga me te tohatoha ano o nga waahanga hiko hiko i roto i te waahi o te kurupae. Ka tutuki tenei ma te wawahi i te hangarite azimuthal o te punaha me te whakamahi i nga taunga Cartesian. Ko nga hua e whakaatu ana ko nga waahanga Cartesian e toru o te waahi hiko i roto i te rererangi arotahi ka wheako i nga nekehanga me te tohatoha ano, e pa ana ki nga nekehanga me te tohatoha o te waahi koki.

Ka kitea te awe o te marama i roto i nga tauwhitinga awhiowhio me te orbital Hall, i reira ka hurihia, ka whakaraupapahia ano. Ka whakaatu hoki te rangahau i te puta mai o te hurihanga orbit-spin, i reira te torohaki koki orbital hei whakakorikori mo te tohatoha ano o te torohaki koki hurihuri.

Ko te maarama ki te awenga o te Aro hurihuri-orbital Hall o te marama ka whai paanga ki nga momo tono, penei i te tauira taiaho. Ma te raweke i te miro me te torohaki koki orbital o te kurupae rama, ka taea e nga kairangahau te whakahaere i te hanga o nga miihiniiti i roto i nga rawa.

Hei whakamutunga, ko te awenga o te awheawhe-orbital Hall o te marama ka whai waahi nui ki te whanonga o nga kurupae arotahi. Ma te wetewete i nga nekehanga me te tohatoha ano o nga waahanga hiko, ka taea e nga kairangahau te mohio me pehea te raweke i nga rama rama mo nga tono motuhake. Ko tenei maaramatanga ka kaha ki te ahu whakamua i nga momo mara, tae atu ki nga mahi mata me te putaiao rawa.

Rauemi:

Opto-Electronic Science (2023). DOI: 10.29026/oes.2023.230014