Ko nga Ahumahi Mokowhiti a Varda ki te uta i nga waka mokowhiti a muri ake nei ki Ahitereiria i te mea kei te tatari tonu te whakaaetanga a te US

Kua puta te korero a Varda Space Industries ka tau mai tana waka mokowhiti ki Ahitereiria i te mea e mahi tonu ana ia me nga kaiwhakahaere o Amerika ki te whai whakaaetanga mo te urunga mai o tana misioni tuatahi ki Utah. I paopaohia te kamupene ina tata nei i te tono ki te uta i tana waka mokowhiti ki te koraha o Utah na runga i nga take ruruku i raro i te anga whakauru hou e kiia nei ko Wāhanga 450. Ko te Tumuaki o Varda Delian Asparouhov i whakamarama ehara i te mea na te awangawanga haumaru engari he wero ki te mahi tahi me nga roopu maha. .

Ahakoa ana whakaaro kia tau mai ki Ahitereiria, ka hiahia tonu a Varda ki te raihana whakauru FAA ahakoa karekau te waka mokowhiti e kuhu ano ki te whenua o Amerika. I whakamarama a Asparouhov ko te whiriwhiringa o te awhe kei runga i nga momo waatea, nga rauemi, me nga kaha. Kei te whakamahere te kamupene kia 3-4 nga awhe i runga ipurangi me te whai kia eke ki te rei whakaurunga kotahi i ia marama hei te tau 2026.

Ko te taumahatanga ture he tino awangawanga i roto i te umanga mokowhiti, i whakaatuhia e nga whakaaturanga a nga kamupene mokowhiti nui e toru i mua i te Runanga. I tono tahi enei kamupene ki etahi atu rauemi mo te FAA ki te hapai i te pikinga o nga mahi raihana me te whakanui i te hiranga o te whakakaha i nga ture kia mau tonu te whakataetae o Amerika ki te ao.

I whakanuia e Asparouhov te hiahia mo nga kaimahi me te urupare i roto i te Tari o te FAA mo te Whakawhitiwhiti Mokowhiti Ake, me te mohio ki te tipu o te tipu o nga mahi mokowhiti i nga tau e iwa kua pahure. I whakanuia e ia kia kaua e whakararu i te haumarutanga, i te ture ranei te mahi whakatikatika engari me whakarite kia nui nga kaimahi ki te whakahaere i te tātari hangarau me te ruruku.

