I-Mokowā Whakaoho Whakaohohia nga Ahumahi mokowhiti a Varda ki te uta i nga waka mokowhiti i Ahitereiria

Kua puta te korero a Varda Space Industries mo nga mahi whakangao mokowhiti ka tau mai tana waka mokowhiti ki Ahitereiria. Ka puta mai tenei i te wa e mahi tonu ana te kamupene me nga kaiwhakahaere o Amerika ki te whai whakaaetanga mo te urunga mai o tana misioni tuatahi ki Utah. I whakahēhia e te US Air Force me te Federal Aviation Administration te tono a Varda kia tau tana waka mokowhiti ki te koraha o Utah na runga i nga take ruruku i raro i te anga whakaurunga e kiia nei ko Wahi 450.

Ko te kaiwhakarewa tuarua o Varda, a Delian Asparouhov, i whakamarama ko te whakatau kaore he take ki te haumaru, hoahoa, tātaritanga ranei o te waka engari ko te ruruku i waenga i nga roopu e toru i uru. Heoi, kei te maia tonu te kamupene ka tutuki i a ia nga whakaritenga ture katoa me te mahi ki te ruruku i nga ra hou mo te whakaurunga mai.

I a Varda e haere tonu ana ki te mahi tahi me nga kaiwhakahaere o Amerika, kua hanga he whakaaetanga me te kamupene o Ahitereiria ki te Southern Launch mo tana kapene e whai ake nei ka tau ki te Koonibba Test Range i te tau 2024. I whakamarama a Asparouhov ko te neke ki Ahitereiria ehara i te mea na nga take hanganga ture i te United States. Ko nga whenua engari ko te waatea me nga rauemi e tukuna ana e nga awhe rereke.

I te wa kei te heke mai, ka whakaaro a Varda kia toru ki te wha nga rarangi ipurangi me te whai ki te whakatutuki i te reeti whakaurunga kotahi i ia marama i te tau 2026. Kua ruruku te kamupene me etahi atu awhe, pera i te tono a Utah Test and Training Range, e whakaatu ana i tana te piripono ki te mahi tahi me nga awhe maha mo te kaha ake o te ngawari.

Ko te ahumahi mokowhiti kei te anga ki nga wero ture, me nga kamupene mokowhiti nui e toru e whakaatu ana i mua i te Runanga ki te tono rauemi taapiri mo te FAA. I whakanuia ano hoki e enei kamupene te hiahia mo nga ture whakaheke hei whakarei ake i te whakataetae o Amerika.

I whakahuahia e Asparouhov enei whakaaro me te whakanui i te tipu o nga mahi whakarewa mokowhiti i nga tau e iwa kua hipa. I kii ia ko te aro nui ki te whakapiki ake i nga kaimahi me te aro ki te Tari o te FAA mo nga waka mokowhiti ki te hapai i te pikinga o nga mahi, kaua ki te whakatinana i nga huringa kaupapa here nui.

Puna: TechCrunch