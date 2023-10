Ko nga Ahumahi Mokowhiti a Varda e mau ana i te waahi taunga ki Ahitereiria mo nga Miihana Mokowhiti kei te heke mai

Ko Varda Space Industries, he whakaoho i California e arotahi ana ki te rangahau rongoa me te hanga i te waahi, kua tae ki tetahi whakaaetanga me te Southern Launch, he kaiwhakahaere awheawhe motuhake i Ahitereiria, mo nga taunga waka mokowhiti a meake nei. I puta mai tenei i muri i te korenga o te kawanatanga o Amerika ki te tuku whakaaetanga mo te urunga ano o te misioni whakamatautau tuatahi a Varda e mau ana i nga rongoa i hangaia i roto i te orbit. Ko te Federal Aviation Administration (FAA) me te US Air Force kaore i whakakorehia te waka mokowhiti a Varda kia tau ki te waahi whakamatautau hoia i Utah na runga i nga awangawanga haumaru.

Kei te whakaaro a Varda ki te whakahaere miihana i nga wa katoa ki roto i te orbit whenua iti hei whakahaere i nga whakamatautau rangahau rongoa me te hanga raau taero i roto i te microgravity. Kua whakawhiwhia e te kamupene he putea mo te whakapaipai moni, a kei te whakarewahia e ia he roopu tuatahi o nga misioni whakamatautau e wha hei whakawhanake i nga hangarau e tika ana. I enei misioni, i angitu a Varda ki te whakatipu tioata o ritonavir, he rongoa HIV, i roto i tana waka mokowhiti.

Hei whakahaere i nga misioni a meake nei, kua whakatauhia e Varda te rapu mo nga waahi taunga maha. Ko te whakaaetanga me te Whakarewatanga ki te Tonga ka taea te misioni tuarua a Varda, kua whakaritea mo te waenganui o 2024, ki te kuhu ano, ka tau ki te Awhe Whakamatau Koonibba mamao i Ahitereiria. Heoi, e kii ana a Varda kei te whakaaro tonu ia ki te kuhu ano ki Amerika i nga wa katoa.

Ko Delian Asparouhov, te tiamana me te kaiwhakarewa takirua o Varda, e whakaatu ana i te hiranga o te whai whiringa mo te urunga ano, he rite ki te whakamahi a nga kamupene whakarewanga i nga papa whakarewanga rereke me nga waahi waahi. Ko te Awhe Whakamātautau Koonibba, kei Ahitereiria ki te Tonga, e whakarato ana i te awhe i whakatapua mo te whakaurunga mokowhiti mokowhiti. Ko te Whakarewatanga ki te Tonga, e whakahaere ana i te awhe whakamatautau, he maha nga whakarewanga takirirangi suborbital i nga tau tata nei.

Hei whakahaere i nga miihana mokowhiti a muri ake nei me nga mahi whakaurunga ano ki Ahitereiria, me whai raihana a Varda ki te uru mai i te FAA. Kei te tumanako a Asparouhov ko te whiwhi whakaaetanga mai i te FAA me nga kaiwhakahaere o Ahitereiria mo te whakauru ano ki te Koonibba Test Range ka ngawari ake ki te tono o mua mo te awhe whakamatautau hoia o Utah.

Rauemi:

– [Tuhinga Puna](whakauru URL)