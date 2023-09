Te Bennu Asteroid me ona Paanga Pumanawanui ki te Ao

Na te whetu-whetu i whakanuia te riri o te asteroid e whakangaro ana i nga oranga katoa o te whenua i roto i te kiriata "Kaua e titiro ki runga," engari ko te mea pono, he asteroid kei te kaha whakararu ora i tenei wa e pa ana ki to tatou ao. Ko te Bennu Asteroid, i kitea i te tau 2009, he kino te kino ki te whenua mena ka pa atu.

Ahakoa karekau te tangata whenua e maaharahara mo te paanga o te asteroid i a ratau e ora ana, me maaharahara pea nga whakatipuranga kei te heke mai. Ko te ra e whai ake nei mo te Bennu Asteroid ko Mahuru 24, 2182. Heoi, he iti noa te tupono ka tuki atu ki te whenua. Engari kaore tenei i aukati i te NASA ki te whakarewa i tetahi misioni ki Bennu i te 2020 ki te kohikohi tauira. Ka hoki mai te waka mokowhiti OSIRIS-REx ki te Ao a te Ratapu, Mahuru 24 me nga kitenga i waenga i nga aorangi.

Ko Bennu tetahi kaupapa whakaihiihi mo nga kaiputaiao na te mea kaore i rereke te nuinga mai i te hanganga o te punaha solar 4.6 piriona tau ki muri. Ko te nuinga ka ngaro i a Papa, engari ka inaki tona amionga ki o tatou ia ono tau.

Heoi, ahakoa tona kaha mo nga paanga kino, kaore te Bennu Asteroid e tutuki i nga paearu o te "kaipatu aorangi." E ai ki a NASA, ko nga toka mokowhiti nui ake i te 1 kiromita ki te 2 kiromita te rahi ka kiia he paanga ki te ao. Ka taka a Bennu ki tenei whakaritenga rahi. Ka whakarōpūtia hei "Asteroid Kaarearea Karekau" na tona roa neke atu i te 130 mita me tona tata ki te amiooo o Papa.

Ko te paanga o Bennu ki runga i te whenua e whakawhirinaki ana ki etahi ahuatanga, tae atu ki nga 157 nga waahi paanga o te whenua me o raatau tupono. Ahakoa ko te tupono nui rawa atu mo te paanga kei te Mahuru 24, 2182, he 99.963% te tupono ka ngaro te asteroid ki te whenua.

Mena ka pa mai a Bennu, ka nui te kino o te rohe. Ko te kaha i tukuna ka neke atu i te 20 nga wa o te Tsar Bomba, te patu karihi kaha rawa atu i whakamatauria.

I tenei wa, kaore te huarahi o Bennu e whakatuma tata tonu ki te whenua, a ko nga tangata e hiahia ana ki te mataki i tera ka hiahia taputapu tika penei i te karu karu te rahi. Kia mohio ai koe mo nga ahuatanga o te huarere i te takiwa o Vancouver, kei te waatea he papaa matapae pono me nga matapae motuhake mo te takiwa.

He mea nui kia mohio ko te misioni haere tonu a NASA ki Bennu ka nui ake nga maaramatanga mo tenei asteroid tino kino a muri ake nei.

Nga wehewehe:

– Bennu Asteroid: He asteroid i kitea i te tau 2009 e noho kino ana ki te Ao.

– HR MacMillan Space Centre: He pokapū mokowhiti i Vancouver, Canada.

– OSIRIS-REx waka ātea: He waka ātea i whakarewahia e NASA ki te kohikohi tauira mai i te asteroid Bennu.

– Asteroid Ka taea te whakamorearea: He asteroid he nui te rahi me te tata ki te whenua hei whakatuma i te riri.

– Tsar Bomba: Ko te patu karihi kaha rawa atu i whakamatauria.

Rauemi:

– Canadian Space Agency: Nga korero mo Bennu asteroid.

– Te turanga matapae huarere a VIA, Weatherhood: Ka whakarato i nga matapae huarere mo te rohe o Vancouver.

– Te wharangi miihana a NASA: Nga whakahoutanga mo nga kitenga mai i te misioni OSIRIS-REx ki Bennu.

