Nga Kaikonihi Viral: Te Tirotiro i te Ao Matatini o nga Waaori me o raatau Satellites

Kua mutu koe ki te whakaaro he aha te mea ka pangia e te huaketo tetahi atu huaketo? Ko te ahua ka taea e nga wheori te hinga ki etahi atu wheori, a, he tawhiti noa atu nga hua. Nau mai ki te ao whakamihiharo o nga kaipahua viral me o ratou amiorangi.

Ina uru mai te wheori ki roto i te pūtau, ka taea e ia te whiriwhiri kia noho mokemoke, ka tiimata tonu ranei te tukurua. Mēnā he tukurua, ka whakahaeretia e te wheori ngā mihini rāpoi ngota o te pūtau ki te whakaputa kape i a ia ano i mua i te pakaru. Heoi ano, i etahi wa ka kitea e te wheori kua uru mai ki runga i tetahi pūtau e noho ana i tetahi atu wheori moe. Ko te mea ka puta ko te pakanga mo te mana whakahaere i waenga i nga tangata pokanoa e rua, ka taea te wikitoria e tetahi roopu.

Heoi ano, he waahi ka tupono tetahi wheori ki tetahi ohorere ohorere i te urunga ki roto i te pūtau: he kaikino viral e tatari ana ki te hopu i te huaketo taumai. Ko enei konihi viral, e mohiotia ana ko nga peerangi viral, kua mohiotia e nga tohunga koiora mo nga tau tekau. Ka taea e ratou te whai paanga nui ki o raatau "kaiawhina" wheori, ka whakararu ranei i a raatau, ka kaha ake ranei te mahi whakamate.

Ko te ahuatanga o nga peerangi viral ka toro atu ki tua atu o te huakita. Whakatokia nga peerangi viral e noho moe ana i roto i nga tipu tipu, e tatari ana mo etahi atu wheori, kei te noho, ka pa he kino ki te hauora hua. I tua atu, ko nga rangahau tata nei e kii ana he maha nga punaha antiviral, penei i te taputapu whakatika ira ira CRISPR-Cas9, i ahu mai pea i te whakataetae patu kukuwhatanga i waenga i nga huaketo me o raatau amiorangi.

I roto i tetahi kitenga whakaihiihi tata nei, he roopu o nga kaiwhaiwhai phage paetahi mai i te Whare Wananga o Maryland, Baltimore County i taka ki runga i te peerangi phage e kiia nei ko MiniFlayer he momo noho ahurei. Kaore i rite ki etahi atu amiorangi e mohiotia ana, kua ngaro te kaha o MiniFlayer ki te takoto mokemoke. Engari, kua whanaketia e ia he apiti whakamarumaru e taea ai e ia te kuhu ki tana huaketo kaiawhina penei i te vampire, ka hanga he hononga kore e taea te wehe mo te hopu i tetahi kaihautu hou.

Kei te wetewete tonu nga Kairangahau i nga mea ngaro e karapoti ana i nga amiorangi viral, engari he nui to raatau kaha ki te whakarereke i to maatau mohiotanga ki nga rautaki patu huaketo. Ko te whakaihiihi i waenga i nga wheori me o raatau amiorangi e whakaatu ana i nga maaramatanga nui ki te ao uaua o nga kaipahua me nga taonga.

Pātai Auau

Ka taea e nga huaketo te mate?

Ae, ka ngoikore nga wheori i roto i a ratau mahi noa ina tutaki ratou ki etahi atu wheori e kiia nei he amiorangi viral.

He aha nga amiorangi viral?

Ko nga peerangi viral he wheori e patu ana i etahi atu wheori. Ka taea e ratou te whakararuraru i o ratou wheori kaiawhina, ka kaha ake ranei te mahi hei kaikohuru.

He pehea te paanga o nga amiorangi viral ki te koiora?

Ka whai waahi nga peerangi viral i roto i te reihi patu kukuwhatanga haere tonu i waenga i a raatau me o raatau huaketo awhina. Ko tenei pakanga e arai ana ki te whakawhanaketanga o nga momo punaha antiviral, ko etahi i whakamahia e nga kairangahau e ako ana i nga rautaki patu huaketo.

He aha te hiranga o MiniFlayer, te phage amiorangi i kitea tata nei?

Ko MiniFlayer te tuatahi o te peerangi phage e mohiotia ana kua ngaro tona kaha ki te takoto mokemoke. Engari, kua whanakehia he taapiri ahurei e taea ai e ia te piri ki tana huaketo kaiawhina. Ko tenei kitenga e whakamarama ana i nga rautaki kanorau e whakamahia ana e nga amiorangi viral hei whakapumau i to ratau oranga me te tukurua.

