Nga Maaramatanga Hou mo nga Whakawhitiwhitinga Ahurihuri Microscale i tirotirohia e te USTC ma te whakamahi i nga pūoko iri iri-te-hua

Ko nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o te Putaiao me te Hangarau o Haina (USTC) kua timata ki te rangahau i te whenua ki te hura i nga hianga huna o nga taunekeneke miro i te miihiniiti. Na roto i te whakamahi i nga pukoro kuantum-a-roopu, e whai ana te roopu ki te whakamarama i te ao whakahihiri o nga ahuatanga hurihuri o waho.

Ko te ahuatanga o te miro, he taonga taketake o nga matūriki, kua roa e mau ana te hapori putaiao. Ka whai waahi nui ki nga mara penei i te aukumetanga, te rorohiko quantum, me te pūtaiao rauemi. Heoi, he nui nga wero ki te ako i nga taonga miro i te microscale na te iti o nga tikanga ine.

Hei tarai i tenei take kua roa nei, kua whakawhanakehia e nga kaiputaiao o te USTC nga pukoro quantum spin-state hou. Ko enei pukoro e para ana i te huarahi mo te torotoro i te whānuitanga o nga tauwhitinga miro i roto i nga rohe kaore ano kia tuhurahia. Na roto i a raatau rangahau, e tumanako ana te roopu ki te whai matauranga hohonu ake mo te ahua o te whanonga me te taunekeneke o nga mimi i roto i nga punaha uaua.

Ma te whakamahi i nga kaha ahurei o nga pūoko quantum spin-state totoka, kua tino ahu whakamua nga kairangahau. Kua angitu ratou ki te kite i nga tauwhitinga miro hou i te microscale, e hura ana i nga ahuatanga huna kaore i mohiotia i mua. Hei tauira, kua hurahia e ratou nga kakano miro o waho me nga au miro o waho i roto i nga momo rauemi, e tuku huarahi hou mo te ahu whakamua hangarau i roto i nga mara penei i te spintronics.

FAQs

Q: He aha nga taunekeneke hurihuri?

Ko nga tauwhitinga hurihuri e tohu ana ki nga huarahi e pahekohe ai nga ahuatanga miro o nga matūriki, penei i te irahiko, ki a ratau, ki te taiao ranei. Ka awe enei tauwhitinga i nga momo ahuatanga tinana penei i te aukume me te whanonga o nga punaha quantum.

Q: He aha nga pūoko quantum spin-state totoka?

He taputapu auaha nga pukoro aana-a-ira e taea ai te kimi tika me te inenga o nga taonga hurihuri i te miihiniiti. Ka whakaratohia e ratou he huarahi ki te torotoro i nga taunekeneke hurihuri i roto i nga rawa me nga punaha kaore i taea te uru atu i mua, ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau pūtaiao me nga whanaketanga hangarau.

Q: He aha te spintronics?

Ko te Spintronics tetahi mara o te hikohiko nanoscale e aro ana ki te whakamahi me te raweke i nga ahuatanga hurihuri o nga irahiko hei hanga i nga taputapu hiko hou. Ka tukuna e ia nga ahunga whakamua i roto i nga waahi penei i te rokiroki raraunga, nga pūoko autō, me te rorohiko quantum.