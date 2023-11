Ko te whakaaroaro whakaaro he mahi tawhito kua rongonui i nga tau tata nei. Kei roto i te arotahi o te tangata ki tenei wa me te whakaae ki te kore e whakatau. Ahakoa he maha nga wa e hono ana te whakaaroaro whakaaro ki nga tikanga wairua me te whakapono, ka taea e te tangata te mahi, ahakoa he aha o raatau whakapono me o raatau ahuatanga. A ko nga painga o te whakaaroaro whakaaro ka toro atu ki tua atu o te ao wairua.

Ko tetahi o nga tino korero mo te whakaaroaro whakaaro ka taea te whakaiti i te ahotea me te awangawanga. Ma te whakangungu i te hinengaro ki te aro ki tenei waa, ka pai ake nga tangata ki te tuku i nga awangawanga mo nga ra kei te heke mai, ka pouri ranei mo nga wa o mua. Kua whakaatuhia e nga rangahau ka taea e te whakaaroaro whakaaro te whakaheke i nga taumata o te cortisol hormone ahotea me te whakaheke i nga tohu o nga mate awangawanga.

Engari ko nga painga o te whakaaroaro whakaaro nui atu i te whakaheke ahotea. Kua kitea ano e nga rangahau ka taea e nga mahi auau te whakapai ake i te roanga o te aro me te whakapiki i te kaha o te ngakau. Ma te whakakaha ake i te kaha ki te noho arotahi, ka kaha ake nga tangata takitahi ki te whai hua me te pai ake ki te hapai i nga ahuatanga uaua.

I tua atu, kua kitea te whakaaroaro hei whakanui i te oranga me te koa. Ma te whakatipu i te whakaaro aroha ki a ia ano me etahi atu, ka nui ake nga kare a te tangata ki te hono me te aroha. Ma tenei ka pai ake te whanaungatanga, te tangata me te ngaio.

FAQ:

P: Ko te whakaaro whakaaro mo te hunga wairua, whakapono anake ranei?

A: Kao, ka taea e tetahi te mahi te whakaaroaro whakaaro, ahakoa he aha o raatau whakapono me o raatau ahuatanga.

P: Me pehea e taea ai e te whakaaroaro te whakaiti te ahotea?

A: Ma te whakangungu i te hinengaro ki te arotahi ki tenei wa, ka pai ake te tangata ki te tuku i nga awangawanga mo nga ra kei te heke mai, ka pouri ranei mo nga wa o mua, e whakaiti ana i nga taumata ahotea.

P: Ka pai ake te aro o te whakaaroaro whakaaro?

A: Ae, kua kitea te mahi i nga wa katoa o te whakaaroaro whakaaro hei whakapai ake i te roanga o te aro me te arotahi.

Q: Ka taea e te whakaaroaro whakaaro te whakanui ake i a tatou?

A: Ae, ma te whakatipu i te whakaaro aroha ki a koe ano me etahi atu, ka taea e te whakaaroaro te whakanui i te oranga me te koa.

Hei mutunga, ko te whakaaroaro whakaaro he maha nga painga i tua atu i te whakaheke ahotea. Ma te whakauru i tenei mahi ki o tatou oranga, ka taea e tatou te whakanui i to tatou aro, te oranga ngakau, me te hari katoa. Ahakoa he aha o tatou whakapono, ka taea e tatou katoa te kokoti i nga hua o te whakaaroaro whakaaro me te wheako i te ahua o te rangimarie me te marama i roto i o tatou oranga o ia ra.

Puna: [Seth Monk](https://www.sethmonk.org/)