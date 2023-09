Te whakamahi i te Gyroscope ki te Ine i nga Rerekētanga o te Hurihuri o Papa

Kua whakawhanakehia e te roopu kaiputaiao he huarahi hou ki te ine i nga rereketanga o te hurihanga o te whenua ma te whakamahi i te gyroscope. Ko nga kairangahau, i noho mai i te Geodetic Observatory Wettzell o Germany, i hanga he kohao laser 16 mita te roa, e kiia ana ko "G," e mahi ana hei gyroscope momo mowhiti. I roto, ko nga kurupae taiaho e rua e haere ana i nga huarahi rereke ka pahekoheko hei hanga i tetahi tauira pokanoa. I kitea e nga kairangahau i te hurihanga o te Ao, ka kitea nga rereketanga o te tere o te tere i roto i te tauira pokanoa. Ma te wetewete i te tauira pokanoa, i taea e nga kairangahau te tatau i te tawhiti e haerehia ana e tetahi waahi i runga i te whenua mo tetahi wa motuhake.

I roto i ta raatau rangahau i whakaputaina i roto i te retaata Nature Photonics, i whakamatauhia e nga kairangahau te mahi a te gyroscope i roto i te wha-marama, ka taea te ine i te roa o te ra ki roto noa i etahi milliseconds. He tino nui ake tenei taumata i nga tikanga o mua hei ine i te hurihanga o te whenua, ka taea te whakamahi ki te hanga tauira matawhenua tika ake mo te kawe waka o te ao.

Ko nga kitenga a te kapa i korerohia e Caterina Cimminelli me Giuseppe Brunetti i roto i tetahi waahanga Panui & Tirohanga i taia ano ki Nature Photonics. I whakaarohia e nga kairangahau ko tenei tikanga hou mo te ine i te roanga o te ra, me ona rereketanga, ka taea te whakapai ake i nga tauira matawhenua, he whanui nga tono i roto i nga waahanga penei i te aorangi me te whakatere. E whakapono ana nga kairangahau ka taea e tenei huarahi te whakaatu tino tika mo te roa o te ra, me te whai whakaaro ki nga momo ahuatanga e awe ana i te hurihanga o te whenua, penei i te tohanga o te marama, te au o te moana, me nga ahuatanga o te rangi.

I roto i te katoa, ko tenei huarahi hou i runga i te gyroscope e mau ana i te oati mo te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te hurihanga o te Ao me ona paanga ki nga momo ahuatanga matawhenua.

Rauemi:

– K. Ulrich Schreiber et al, Nga rereke o te tere hurihuri o te whenua i inehia ki te interferometer taiaho mowhiti, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli et al, Taiaho gyroscope e whai tika ana i te hurihanga o te whenua, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y