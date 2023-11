Ki te Wewete i nga Mea ngaro o nga Kohao Pango Extra-Galactic

Ko nga Kairangataiao mai i te UR Rao Satellite Center (URSC) o ISRO me te Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) kua tutuki i te waahi nui i roto i te rangahau o nga rua pango. Ma te whakamahi i te tikanga e kiia nei ko te porimetry X-ray, kua kitea paitia e ratou te iraruraru i puta mai i te puna kohao pango taapiri mo te wa tuatahi. Ko tenei kitenga whenua e whakatuwhera ana i nga waahi hou mo te maarama ki nga tikanga o raro o te tinana e karapoti ana i nga rua pango.

Ko te poka pango e korerohia ana kei roto i te Large Magellanic Cloud (LMC), he tupuni hoa iti ki te Milky Way. E mohiotia ana ko LMC X-3, he punaha takirua kei roto he kohao pango me tetahi whetu noa he wera ake, he nui ake, he nui ake i to tatou Ra. I kitea tuatahitia te punaha e te karu awhiowhio X-ray i te tau 1971, a, mai i tera wa kua rangahaua nuitia e nga roopu tohunga whetu.

Ko te pakaruhanga tata nei i taea e te Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), te misioni tuatahi a NASA i hangaia motuhake ki te ako i te polarization o nga hihi X mai i nga mea rangi. I whakarewahia i te tau 2021, ka whakarato a IXPE i tetahi tikanga maataki ahurei e taea ai e nga kaiputaiao te ruku hohonu ki roto i nga tikanga tukunga me te ahuahanga o nga taonga whakakoi huri noa i nga rua pango.

Ko nga kaiputaiao mai i te IITG me te URSC i aro ki te ako ki te LMC X-3, ki te whakaaro he taiwhanga aorangi pai. Na roto i te tirotiro i nga waitohu polarization X-ray o tenei poka pango ma te whakamahi i te IXPE, i taea e ratou te kite i nga tukunga polarized nui. Ko enei tukunga ko te hua o te huinga o nga tukunga tika me/ranei e whakaatahia ana mai i te hau kopae katote wahanga.

I tua atu, i inehia e nga kairangahau te miro o te poka pango ma te tātari i nga kitenga mai i te Mihana Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) me te Mihana Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR). Ko o raatau kitenga e whakaatu ana ko te kohao pango i roto i te LMC X-3 he ngoikore te hurihanga.

Kua taia tenei rangahau whenua i roto i nga Panui Marama o te Royal Astronomical Society: Letters, e whai waahi ana ki te maarama ki nga ahuatanga o te poka pango. I te haere tonu o nga kaiputaiao ki te tuhura me te ako i te ahua ngaro o nga rua pango, ko nga pakaruhanga penei ka para te huarahi mo nga ahunga whakamua i roto i nga mahi astrophysics.