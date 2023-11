He Tirohanga Hou: Hurihia nga Koraha Kai o Glasgow na roto i te Ahuwhenua Taone

Whiwhinga: International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI: 10.1016/j.jag.2023.103525

Ko nga rangahau tata nei i whakahaeretia e te Whare Wananga o Glasgow me te Whare Wananga o Florida State i whakaatu he huarahi hou ki te tarai i nga "koraha kai" o Glasgow me te whakaiti i te rerekeetanga. Na roto i te tātaritanga matawhenua, i kitea e nga kairangahau ko te whakauru i nga maara hapori me nga waahi ki nga waahi rautaki puta noa i te taone ka tino pai ake te uru atu ki nga hua hou me te utu utu ki nga waahi kore rawa.

Ko te rangahau, ko te ingoa "Whakariterite i te urunga ahuwhenua taone i Glasgow: He huarahi arotautanga mokowā," e whakaatu ana i te maha o nga painga o te ahuwhenua taone nui atu i te waatea kai. I tua atu i te whakarato hua hou, ko nga maara hapori me nga waahi ka poipoi i nga hononga hapori, te whakawhiti matauranga mo te kai, me te whakapai ake i te oranga hinengaro ma nga mahi o waho.

I tenei wa, 36% anake o nga kainoho o Glasgow e noho ana i roto i te 10-meneti hikoi mai i tetahi waahi ahuwhenua taone. I kitea e te tātaritanga ko nga waahi ohaoha kei waho o te taone he iti noa te uru ki nga kai iti me te hou, ka puta he "koraha kai." Ko te mea whakamiharo, i kitea e nga kairangahau tata ki te 939 heketea o nga whenua waatea me nga whenua mokemoke puta noa i Glasgow, me te tata ki te 60% o te taupori e noho ana i roto i te 500 mita o te waahi kaore i whakamahia.

Ma te whakamahi i te whakatauira arotautanga mokowhiti, i whakaatu te roopu ko te huri i nga waahi 15 noa ki roto i nga whare ahuwhenua taone ka nui ake te uru ki nga hua hou ki te 50% o nga kainoho o Glasgow, ka whai paanga nui ki te whakaheke i te koretake o te kai. Ko te whakanui ake i te kaha ma te taapiri atu ki te 60 nga waahi hou i roto i te 10-meneti hikoi ka taea pea ki te 70% o te taupori o te taone nui, me te whakakore i te koretake o te urunga.

I kii a Takuta Mingshu Wang, te kaituhi o te rangahau, kei te raru a Glasgow i nga wero nui na te iti o te uru ki nga kai utu, kai pai i nga waahi iti-moni. Heoi ano, ko tenei huarahi e peia ana e nga raraunga ki te whakamahere i nga taone nui e tuku ana i nga otinga whaihua me te kore e utu nui. Ma te whakahoki ano i nga whenua waatea ki nga tari ahuwhenua hapori, ka taea e Glasgow te whakatika i te paanga o Glasgow me te whakamana i nga kainoho o te rohe ki te whakarereke i o raatau hapori.

FAQs

Q: He aha te ahuwhenua taone?



A: Ko te ahuwhenua taone e pa ana ki te mahi ngaki, te tukatuka, me te tohatoha kai ki nga taone nui ranei. Kei roto i tenei ko nga momo momo penei i nga maara hapori, nga maara o runga, me nga paamu poutū.

Q: He aha nga koraha kai?



A: Ko nga koraha kai he waahi, ko te nuinga o nga waahi iti-moni, he iti te whai waahi o nga kainoho ki nga kai utu nui me te kai pai, he maha nga hua ka puta he kino nga hua hauora e pa ana ki te kai.

P: Me pehea e whai hua ai nga mahi ahuwhenua ki nga hapori?



A: He maha nga painga o te ahuwhenua taone ki nga hapori, tae atu ki te piki haere ki nga hua hou me te utu utu, nga hononga hapori, te whakawhiti matauranga mo te kai, te pai ake o te oranga hinengaro, me nga huarahi mo te korikori tinana.

Q: He aha te whakatauira arotautanga mokowā?



A: Ko te whakatauira arotautanga mokowhiti he tikanga e whakamahi ana i nga huringa pangarau hei whakatau i te toha pai rawa atu o nga rawa, o nga waahi ranei i runga i nga whaainga motuhake, nga here, me nga raraunga mokowā. I roto i te horopaki o tenei rangahau, i whakamahia hei tautuhi i nga waahi tino pai mo nga maara hapori me nga waahi hei whakanui ake i te uru me te whakaiti i te kore o te kai.

(Source: Te Whare Wananga o Glasgow)