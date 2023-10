He Tirohanga Hou: Te tirotiro i te Aurora Infrared Enigmatic i runga i Uranus

I roto i te whanuitanga o to tatou punaha solar, kua whakamaramatia e nga kaitirotiro arorangi o te Whare Wananga o Leicester tetahi ahuatanga kua roa nei e whakaaro ana engari he mea uaua—he aurora infrared i Uranus. I roto i te rangahau hou, kua angitu nga kairangahau ki te tuhi i nga inenga tuatahi o tenei tirohanga a-ao, e akiaki ana i to maatau mohiotanga ki nga aorangi o waho ki nga taumata hou, me te whakaatu i nga tirohanga ki nga papa autō pohehe o nga tinana tiretiera.

Ko te Aurorae, he whakaaturanga marama maaori e whakakororia ana i nga rohe polar o Papatūānuku, i whanau mai i nga matūriki whai utu e tukituki ana ki te hau o te aorangi i runga i ona raina papa autō. I a Uranus, he hau e whai kiko ana i te hauwai me te helium, ka tuku marama enei tukinga ki tua atu o te hihinga ka kitea, me whakamahi nga tirohanga infrared kia kitea.

Ki te whakatutuki i tenei whakakitenga whakahirahira, i whakamahia e nga kaiputaiao nga mana kaha o te Karu Keck II, he taputapu mata rongonui mo te wetewete i nga mea ngaro o te rangi. Na roto i te tino tātari i nga roangaru o te marama i puta mai i Uranus, ka whakatauhia e ratou nga tohu paearu o te aorangi, me te aro nui ki te kanapa o te H3+—he matūriki whai utu e mahi ana hei ine wera o te rangi, e tohu ana i te pāmahana me te kiato o te kōhauhau. Ko te mea i kitea e ratou ko te pikinga whakahihiri o te kiato H3+, me nga huringa o te pāmahana iti—he tauira e tohu ana i nga tukanga katote e hono ana ki te aurora infrared.

Ko tenei maaramatanga hou mo te aurora infrared o Uranus e whai paanga hohonu ana mo nga momo ahuatanga o te torotoro mokowhiti. Ko te kaituhi matua a Emma Thomas, he tauira PhD i te Whare Wananga o Leicester, e whakanui ana i tona hiranga ki te wetewete i te mea ngaro o te pāmahana e kitea ana i roto i nga roroa hau penei i a Uranus. Ko enei aorangi e whakaatu ana i te mahana i tua atu i ta te whakamahana o te ra anake ka taea te whakamarama, na nga kairangahau ki te whakapae ko te aurora kaha te whakaputa wera me te kawe ki raro ki te equator autō.

I tua atu, he oati te rangahau mo to maatau mohio ki nga exoplanets — nga ao tawhiti e tiritiri ana i nga ahuatanga o te tinana ki a Uranus me ona hoa ao. Ma te whakatewhatewha i te hononga o te aurora ki te papa autō o Uranus me te kōhauhau, ka taea e nga kaiputaiao te hanga matapae mohio mo te nohonga pea o enei aorangi tawhiti, ka whiwhi matauranga nui ki o ratou hau me nga papa autō.

Ko te mea miharo, ko tenei rangahau ano e tuku ana i nga tirohanga ohorere ki to tatou ao. Ma te ako i te aurora o Uranus me ona ahuatanga autō ahurei, ka taea e nga kaiputaiao te kohi i te hohonutanga o te maaramatanga mo te hurihanga matawhenua o te whenua—he mea kare noa e huri ana nga pou autō. I te mea ka rongo a Uranus i nga ahuatanga o ia ra mo tenei ahuatanga na te hee o ana toki hurihuri me te toki autō, ka whai waahi tenei rangahau ki te tuhura i nga paanga o aua hurihanga ki runga i nga punaha e whakawhirinaki ana ki te papa autō o te Ao, penei i te amiorangi, te whakawhitiwhiti korero, me te whakatere.

Hei whakamutunga, ko te kitenga o te aurora infrared i runga i Uranus he tohu nui mo te torotoro mokowhiti. Ko tenei rangahau whakakitenga e para ana te huarahi mo te whakaoti i nga mea ngaro kua roa e tu ana i roto i to tatou punaha solar i te wa e whakaatu ana i nga tirohanga whakamiharo ki nga mea whakamiharo o te ao kei tua atu o to tatou takiwa.

FAQ:

Q: He aha te aurora?

A: Ko te aurora he whakaaturanga marama maori ka puta ki etahi rohe o te hau o te ao ina tuki nga matūriki whai utu ki te hau i runga i nga raina papa autō.

P: He aha te take i tika ai te tirotiro infrared mo te kite i te aurora ki Uranus?

A: I runga i te Uranus, he nui te hauwai me te helium, ka puta nga tukinga e tuku marama ana i waho o te awhiowhio e kitea ana, me whakamahi nga tirohanga infrared.

P: I pehea te rangahau a nga kairangahau i te aurora ki Uranus?

A: I whakamahia e nga kairangahau te telescope Keck II ki te wetewete i nga roangaru o te marama i puta mai i Uranus, me te tirotiro i te kanapa o te matūriki H3+ hei tohu mo nga ahuatanga o te aurora.

P: He aha te tikanga o te kitenga o te aurora infrared i runga i Uranus mo te maarama ki nga exoplanets?

A: Ma te ako i te hononga i waenga i te aurora me te papa aukume o Uranus me te hau, ka taea e nga kaiputaiao te hanga matapae mohio mo nga hau me nga papa autō o nga exoplanets, e whakaatu ana i o raatau kaha ki te tautoko i te oranga.

P: He pëhea te whai wähitanga o te ako i te Aurora o Uranus ki to märamatanga ki te hurihanga matawhenua o te Ao?

A: I te mea ka wheako a Uranus i ia ra o te hurihanga matawhenua, ma te ako i ona ahuatanga o te aurora me nga ahuatanga autō ka awhina i nga kaiputaiao kia mohio ake ki nga paanga o enei hurihanga ki runga i nga punaha e whakawhirinaki ana ki te papa autō o te Ao, penei i nga amiorangi, te whakawhitiwhiti korero, me te whakatere.