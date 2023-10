Nga Whakaaro Hou mo Uranus: Ko te Aurora Infrared i Whakapumau mo te Wa Tuatahi

Kua whakapumautia e nga kaitirotiro arorangi o te Whare Wananga o Leicester te ahua o te aurora infrared i te ao o waho o Uranus. Ka taea e tenei kitenga o te whenua te whakatuwhera i nga mea ngaro kei muri i nga papa autō o nga aorangi i roto i to tatou punaha solar me te whakamarama i te kaha o te oranga ki nga ao tawhiti. Ahakoa kua kitehia te aurora ultraviolet o Uranus mai i te tau 1986, koinei te wa tuatahi kua whakapumautia te noho o te aurora infrared.

Ko te Aurorae i ahu mai i nga matūriki whai utu tino kaha e tukituki ana ki te hau o te aorangi i runga i ona raina papa autō. I runga i te whenua, ka puta enei tukinga ki nga Maama o te Raki me te Tonga. Ko te Uranus, ko te hauwai me te helium te nuinga, ka tuku marama i tua atu o te hiranga kitea, tae atu ki te infrared.

I whakamahia e te roopu kaiputaiao te Karu Matapihi Keck II ki te tātari i nga roangaru o te marama ka puta mai i Uranus i roto i te awhi infrared. Na roto i te ako i nga rarangi tukunga, i taea e ratou te whakatau i nga rereketanga o te kanapa o nga katote H3+, he matūriki utu. Ko tenei rereketanga o te kanapa i noho hei ine wera, e whakaatu ana i nga tirohanga o te hau o te ao.

I kitea e nga tirohanga he nui te pikinga o te kiato H3+ i roto i te hau o Uranus, e tohu ana i te aroaro o te aurora infrared. Ko tenei kitenga ehara i te mea ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga papa autō i roto i to tatou punaha solar engari ka mau ano hoki nga paanga mo te tautuhi i etahi atu exoplanets ka taea te noho.

Kaituhi matua a Emma Thomas, he Ph.D. Ko te tauira o te Whare Wananga o Leicester, e kii ana ka taea e te aurora hihiko i runga i nga aorangi nui hau penei i a Uranus te whakamarama he aha i wera ake ai ratou i te mea i whakaarohia. E ai ki tenei ariā ko te aurora te whakaputa me te pana wera mai i te aurora ki raro ki te equator autō. Ma te ako i te aurora o Uranus, ka taea e nga kaiputaiao te matapae mo nga hau me nga papa autō o nga exoplanets rite, me te whakatau i to raatau pai mo te oranga.

Ko te whakapumautanga o te aurora infrared i runga i Uranus e tohu ana i te waa hou o nga rangahau aurora i runga i te ao. Ko nga hua o tenei rangahau ka whai waahi ki o maatau mohiotanga mo te hukapapa nui o nga aurora, nga papa autō aorangi, tae atu ki nga ahuatanga onge i runga i te whenua, penei i te hurihanga geomagnetic.

Pātai Auau

Q: He aha te aurora?

Ko te aurora he whakaaturanga marama maori ka puta i te wa e pahekohe ana nga matūriki whai utu mai i te ra ki te papa autō o te ao, ka tuki atu ki nga ngota o te hau.

Q: He aha te aurora infrared?

Ko te aurora infrared e tohu ana ki te tukunga o te marama ki tua atu o te hihinga ka kitea i roto i nga roangaru infrared. Ka puta mai i nga matūriki utu nui e tukituki ana ki te hau o te aorangi.

P: He aha te take i kitea ai he aurora infrared i runga i Uranus?

Ko te whakapumautanga o te aurora infrared i runga i a Uranus e whakaatu ana i nga maaramatanga nui ki nga papa autō o te ao me te whakaatu i nga tikanga mo te tautuhi i nga exoplanets ka taea te noho.

P: I pehea te whakapumautanga o te aurora infrared i Uranus?

I whakamahia e nga kaiputaiao te karu a Keck II ki te tātari i nga roangaru motuhake o te marama ka puta mai i Uranus i roto i te hiranga infrared. Na roto i te ako i nga raina tuku, i taea e ratou te whakatau i nga rereketanga o te kanapa o nga katote H3+, e tohu ana i te aroaro o te aurora infrared.

P: He aha ta tatou e ako mai i te ako i te aurora o Uranus?

Ma te ako i te aurora o Uranus ka awhina tatou ki te mohio ki nga papa autō me nga ahuatanga o te rangi o nga aorangi nui tio, i roto i to tatou punaha solar me tua atu. Ka whai waahi tenei matauranga ki to maatau mohio ki nga exoplanets me o raatau kaha ki te manaaki oranga.