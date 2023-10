Te Whakaaturanga Ataahua: Te Whakapumautanga o te Aurora Infrared i runga i te Uranus Ka Maarama Nga Maramatanga ki nga Maapapa Aurirangi Ao

Ko nga kaitirotiro arorangi o te Whare Wananga o Leicester kua tino angitu i roto i a raatau rangahau mo te aorangi o waho o Uranus. Mo te wa tuatahi, kua whakapumautia e ratou te noho o te aurora infrared i runga i te ao makariri, tawhiti. Ko tenei kitenga ehara i te mea ka whakanui ake i to maatau mohiotanga ki a Uranus, engari ka mau ano te kaha ki te wetewete i te ahua o nga papa autō o te aorangi me o raatau mahi ki te tautoko i te ora i etahi atu aorangi.

I te wa e titiro ana nga kaiputaiao i te ultraviolet (UV) aurorae i runga i a Uranus mai i te tau 1986, ko tenei whakapumautanga o te aurora infrared (IR) he tohu nui. Ko te roopu o nga kaiputaiao, i tautokohia e te Kaunihera Hangarau me te Hangarau (STFC), i whakaputa i o raatau kitenga i roto i te retaata Nature Astronomy.

Ko Uranus me tona aorangi tata a Neptune e tu ana i waenga i nga aorangi o to tatou punaha solar na runga i o raatau papa autō. Kaore i rite ki te Ao, kei te hono te papa aukume ki te tuaka hurihanga o te aorangi, kei te kopikopiko nga papa autō o Uranus me Neptune. Ko tenei kitenga hou o te IR aurora i runga i Uranus e mau ana i nga tohu nui mo te mohio ki nga tikanga o raro o tenei ahuatanga.

I whakamahia e nga kaitirotiro arorangi nga inenga o te wherikotanga infrared mai i te hau o runga o Uranus me te noho mai o nga raina papa autō hei tātari i te aurora. Ko nga hua i whakaatu ko nga tohu aurora i aro ki waenga i nga waahi motuhake i runga i te ao, ka hangaia he ahua oval. Ko enei ahua oval, e kiia nei he anga, he mea hanga na te hurihanga o Uranus.

Ko nga paanga o tenei kitenga ka toro atu ki tua atu o Uranus ake. Ma te ako i nga papa autō me te aurorae o nga aorangi tawhiti, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te mohio ki te waahi noho o nga exoplanets. Ma te mohio ki te pahekoheko o nga papa autō ki nga matūriki kua utaina me te whakaputa i te aurorae ka taea te whakarato korero nui mo nga tikanga e tika ana hei tautoko i te oranga.

Ko tenei rangahau hou e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te tirotiro i nga mea ngaro o to tatou punaha solar me tua atu. Ma te wetewete i nga mea ngaro o nga papa autō o te ao, ka tata atu nga kaiputaiao ki te mohio ki nga momo oranga kei waho atu o te Ao.

FAQ

He aha te aurora?

Ko te aurora he whakaaturanga marama maori ka puta i te rangi, te nuinga o nga rohe polar. Ko te take i puta mai i nga matūriki tino hihiko mai i te Ra, e pahekoheko ana ki te papa autō o Papatūānuku.

He aha te aurora infrared?

Ko te aurora infrared e tohu ana ki te tukunga o te rama infrared i te wa o te huihuinga aurora. I tua atu i nga aurora ultraviolet (UV) e tino kitea ana, ka tukuna ano e etahi aurora te rama infrared.

He aha i pohehe ai nga papa autō o Uranus me Neptune?

He mea ngaro tonu ki nga kaiputaiao te noho pohehe o nga papa autō o Uranus me Neptune me o ratou toki hurihuri. Me rangahau ano kia mohio ai koe ki nga tikanga whai take mo tenei ahuatanga ahurei.