Te Painga o te Hauwai Koupapa ki te Mawhiti o Lyman-Alpha Photons i roto i te Reionization-Epoch Galaxies

Kei te rangirua tonu nga tohunga whetu mo te tukanga me te wa o te reionization, i te wa ka katote ano te hauwai o te ao i muri i te noho hei ngota koretake mo te 200 miriona tau. Ka peia te reionization e Lyman-continuum (LyC) photons, he kaha ki te patuki i nga irahiko mai i nga ngota hauwai. Ko te patai, no hea enei whakaahua LyC? He maha nga kaitoro arorangi e whakapono ana i whai waahi nga tupuni o mua ki te whakahou i te ao.

I roto i te wa o te reionization, i reira nga tupuni i tuku i te rauropi Lyman-Alpha (Lyα), ka tukuna i te wa e whakawhiti ana nga ngota hauwai mai i to ratou ahua ohooho tuatahi ki to raatau whenua. Heoi, kaore nga whakaahua katoa a Lyα i mawhiti mai i enei tupuni. Mena ka marara te whakaahua Lyα ki te tapa o te tupuni, ka mawhiti ka kitea. Mena karekau he whakaahua Lyα e mawhiti, e tohu ana kaore e taea e nga whakaahua LyC te mawhiti, kaore hoki taua tupuni i uru ki te reionization.

Ko te noho mai o te hauwai (HI) i roto i enei tupuni kua arai i te mawhiti o nga whakaahua Lyα, a, na reira, ko nga whakaahua LyC. Hei whakatewhatewha i tenei, i whakahaerehia he rangahau mo tetahi tauira o nga tupuni i kitea tata ki te mutunga o te reionization, ma te whakamahi i te tukunga Lyα me te [CII] (te tukunga mai i te waro kua uru te nui o te kaha mo tetahi irahiko kia mawhiti) hei ine i o raatau huringa whero.

I whakatauritehia nga huringa whero o Lyα me [CII] i ia tupuni. I kitea e nga kairangahau ko te tere o te whakawhiti i waenga i nga momo tukunga e rua, e mohiotia ana ko te Lyα velocity offset, he pai te hono ki te papatipu hau HI i roto i nga tupuni mai i te Epoch of Reionization. E tohu ana tenei ko te mawhiti o Lyα i roto i enei tupuni ka awehia e te nui o te ihirangi hau HI, kaua ki nga rohe o te rohe.

Ko nga kitenga e tohu ana ko te nui haere o te hau HI ka uaua ake te mawhiti o nga whakaahua Lyα, e aukati ana hoki i te mawhiti o nga whakaahua katote LyC. E tohu ana tenei ma te ako i nga ihirangi HI katoa o nga tupuni ka taea te maarama ki te tukanga o te whakahou i te ao.

Ko nga tirohanga a muri ake a James Webb Space Telescope (JWST) e tika ana ki te whakarato i nga raraunga kounga teitei ake i runga i nga tupuni tawhito mai i te waa reionization, ka nui ake te maarama ki tenei waa whakahirahira o te hitori o te ao.

Puna: Lauren Elicker, Te Whare Wananga o Cincinnati