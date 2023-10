Nga Pūoko Aroturuki Whetu Hou Whakahohehia te Tirohanga Parapara Satellite

By

Kei te whanakehia nga pukoro-a-whetu hei awhina i nga amiorangi ki te kite i nga otaota orbital morearea e kore e kitea mai i te whenua. Ka whakamahia e nga kaiwhaiwhai whetu te waahi e mohiotia ana o nga whetu hei pupuri i nga amiorangi kia tika. Ko Arcsec, he tohunga mo nga waka mokowhiti Beletita, kei te mahi tahi me te NeuraSpace mo te whakahaere waka mokowhiti mokowhiti ki te whakawhanake i tetahi kaitirotiro whetū e kitea ana ki te waahi hei te tau 2025. Ko nga mahi whakahoahoa, ka taea e te umanga Potiti te whai i nga otaota orbital iti ake. I tenei wa, kua whakawhanakehia e Redwire, kei Jacksonville, Florida, he kaitirotiro whetu ka taea te kite i nga otaota, kua whakaritea kia noho i roto i nga marama e ono e whai ake nei. Ko etahi atu kaihanga kei te tirotirohia te whakawhanaketanga o nga kaiwhaiwhai whetu mo te rapunga para.

Ko tetahi tono mo nga kaitirotiro whetu mo te rapunga para ko te whakaahua o nga taonga kore mahi e tata ana ki nga waka mokowhiti. Ko True Anomaly, he kaihanga amiorangi a Denver, e whakaaro ana ki te whakamahi i nga kaiwhaiwhai whetu a Redwire SpectraTRAC me nga kamera mo nga waka mokowhiti kua whakatapua mo tenei kaupapa. Ko Luis Gomes, Tumuaki o te tohunga iti amiorangi AAC Clyde Space, e whakamarama ana ka taea e nga kaiwhaiwhai whetu te kite i nga mea kore-tiretiera, engari ka warewarehia enei raraunga ki te pupuri i te mana rorohiko o runga.

Kei te tirotiro ano a Arcsec i nga huarahi ki te whakahou i nga kaiwhaiwhai whetu kua noho i roto i te orbit kia kitea nga otaota. Kua tukuna e te kamupene nga kaiwhaiwhai whetu 50 i tenei wa, ko te nuinga ki nga cubesats arumoni i te orbit whenua iti. Ko te whakatenatena i nga kaihoko kaitirotiro whetu ki te whai i nga otaota ka uru etahi atu utu engari ka taea te whakapai ake i te ahua o te waitohu o nga kaiwhakahaere. Ko te whakahoahoatanga i waenga i a Arcsec me NeuraSpace he mea whakatenatena mo nga kaiwhakamahi kaitirotiro whetu kia noho hei kaitutei parapara, na te mea ka whiwhi nga kaihoko i nga ratonga pai ake me nga maaramatanga mai i te papaaho whakahaere waka mokowhiti.

