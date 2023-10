Ka kitea e te rangahau hou nga microplastics i roto i nga kapua, ka pa ki te rangi

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i nga Reta Matū Taiao kua kitea te noho mai o nga matūriki microplastic iti i roto i te wai kapua i kohia mai i nga tihi teitei i Hapani. Ko nga microplastics, te rahi mai i te 7.1 ki te 94.6 micrometers, i kitea i roto i nga tauira wai kapua, e tohu ana tera pea kei te awe i te hanganga kapua me te pa ki te ahua o te rangi.

Ko te microplastics, he matūriki iti iho i te 5 mitamano te rahi, kua kitea kua poke i nga moana o te ao, nga awa, nga oneone, tae atu ki nga whekau o roto o te kararehe. Kua kitea ano e te tipuranga rangahau ka taea te kawe i nga miihiniiti ki te hau, ka pupuhihia ki te rangi e te hau me te rehu o te moana, ka hoki ki te whenua i te ua. Inaianei, ko tenei rangahau hou e kii ana ka taea ano te microplastics kei roto i nga kapua.

I kohia e nga kairangahau nga tauira wai kapua ma te whakamahi i nga taputapu waea pai ka tātarihia ma te whakamahi i nga tikanga whakaahua. I kitea e ratou nga microplastics mai i nga momo kirihou e iwa, tae atu ki te polyethylene, polypropylene, me te polyethylene terephthalate. Kei ia rita o te wai kapua i tirotirohia kei waenga i te 6.7 me te 13.9 nga microplastics, ahakoa he nui ake pea nga nama na te ngaro o te matūriki i te wa e kohikohi ana.

E kii ana te rangahau ka taea e nga microplastics te mahi hei karihi tohanga kapua, he matūriki karihi hukapapa ranei, ka pa ki te hanganga kapua. Ka whai paanga pea tenei ki te ahuarangi o te Ao, i te mea ka whakaatahia e nga kapua te ra o te ra me te whakamatao i te ao, ka whai waahi ranei ki te tuku i nga haurehu kati penei i te mewaro me te waro hauhauora, hei whakamahana i te Papa.

Heoi ano, ka whakapae etahi tohunga mo te paanga tika o te microplastics ki te hanga kapua. E tohe ana ratou ko te noho mai o nga microplastics i roto i nga kapua he mea noa kei te haria nga matūriki me te papatipu hau, kaore i te awe tika i te mahi hanga kapua.

He mea tino nui te whakatau i te paanga o nga kirihou ki nga punaha o te whenua, te rauwiringa kaiao, me te hauora, na te mea kua piki ake te hanga para kirihou. I te tata ki te 26 piriona taranata o te para kirihou e tumanakohia ana i waenga i nga tau 1950 me 2050, me rangahau ano kia tino mohio ki nga paanga o te microplastics ki te hanganga kapua me te rangi.

Rauemi:

– Reta Matū Taiao

– Mongabay