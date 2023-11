Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te huarahi miharo mo te hanga o nga aorangi nauhea

Kua roa nga kaiputaiao e miharo ana ki te ahua ngaro o nga aorangi nauhea—te hunga kopikopiko mokemoke i te waahi. Ko nga ariā o mua e kii ana ka taea anake te hanga i enei kaihuri tiretiera i roto i nga punaha whetu-kotahi na roto i nga tukinga tata onge, i nga whakararuraru aapapa ranei. Heoi ano, he rangahau hou e wero ana i tenei mohiotanga tikanga me te whakamarama i te huarahi hou mo te hanga o enei taonga pohehe.

I roto i tenei rangahau paionia, i whakahaerea e te roopu astrophysicists nga whaihanga e arotahi ana ki nga punaha whetu-rua. Ko enei punaha e rua nga whetu e huri haere ana tetahi ki tetahi. I kitea e nga kairangahau i roto i nga punaha-rua me nga rererangi orbital e hee ana, ka kore e herea nga aorangi ka paheke atu ahakoa ka marara noa atu.

Kaore i rite ki nga punaha whetu-kotahi, me tata te mokowhiti o nga aorangi kia noho hei aorangi nauhea, ko te whakakotahitanga o nga awenga o nga whetu me etahi atu aorangi i roto i nga punaha-rua ka taea te whakararu i nga aorangi o etahi aorangi, ka hua ko to ratou kopikopiko motuhake. Ko te mea whakamiharo, i kitea e te rangahau ka taea e te noho o te aorangi te rahi o Neptune te whakaputa i nga aorangi nauhea i roto i nga orbit whetu-rua porohita. Ka taea e te whenua nui te whanau o enei hunga haere mokemoke mena ka huri haere nga whetu ki a raua i runga i te ara eliptical.

Ko tenei tikanga hou mo te hanganga o nga aorangi nauhea e tohu ana tera pea he maha nga tangata iti, toka kopikopiko i to tatou tupuni. Ahakoa ko te nuinga o nga aorangi karekau e mohiotia ana he roroa hau nui, e kii ana tenei rangahau ka nui nga ao iti ki te Milky Way. Heoi ano, he wero nui te kite i enei tangata whai whetu iti na te mea kei te waahi pouri me te makariri o te waahi o waenga whetu.

Ko tenei rangahau whakamohio whenua, i whakaputaina i roto i te tūmau rongonui rongonui arXiv preprint, he tirohanga hou mo te takenga mai o nga aorangi nauhea. Kei te whakaaro nga kaiputaiao inaianei ka nui ake pea te maha o nga aorangi kare-kore i roto i to tatou tupuni. No reira, kei te kaha haere nga mahi ki te hura i enei taonga huna i waenga i te whanuitanga o te waahi.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te ao nauhea?



A: He aorangi nauhea, e mohiotia ana ano he aorangi-kore-kore, e tohu ana ki te aorangi karekau e herea ki tetahi whetū, ka rere takitahi i te waahi.

P: He pehea te hanga o nga aorangi nauhea?



A: Ko nga ariā o mua i kii ka taea te hanga aorangi nauhea ma te tukinga tata, ki te awangawanga ranei i roto i nga punaha whetu-kotahi. Heoi ano, ko tenei rangahau hou e kii ana ka taea hoki te hanga aorangi nauhea i roto i nga punaha whetu takirua na roto i te awe o nga toi aapapa mai i nga whetu me etahi atu aorangi.

Q: He onge nga aorangi nauhea?



A: Ahakoa i whakaarohia he mea rerekee, e kii ana tenei rangahau ko nga aorangi nauhea ka kaha ake i nga whakaaro o mua. Ko te kitenga o nga aorangi nauhea iti, toka toka ka nui rawa na te kaha o nga whenua nui huri noa i nga whetu papaka whero.

P: Me pehea e kitea ai e nga kaiputaiao nga aorangi nauhea?



A: He tino uaua te kimi aorangi nauhea na te kore o te rama whetu hei whakamarama i a raatau. Ka whakamahia e nga kaiputaiao nga momo tikanga, tae atu ki te whakamaarama moroiti me te tirohanga infrared, ki te tautuhi i enei tinana tiretiera.