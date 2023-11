Ko nga Taketake o nga Waea Eukaryotic: Te Maramatanga mo te Kuwhatanga Pūkoro

Tau mano tau ki muri, na tetahi huihuinga nui i whakarereke i te oranga o to tatou paraneta. Ko te whakakotahitanga o nga pūtau moroiti e rua i tohu he wa tino nui i roto i te hitori o te kukuwhatanga. I te wa e ruku ana nga kairangahau ki te takenga mai o nga hanganga pūtau uaua, kei te hurahia e ratou he tirohanga hou ki te hoahoanga uaua o nga pūtau eukaryotic.

Kei te ngakau o tenei whakakotahitanga tawhito ko te hanganga o te mitochondria, e kiia nei ko te "whare hiko o te pūtau." Ko enei okana whakangao i te kaha i huri i te kaha hihiko o nga pūtau kaihautu me te para i te huarahi mo te whakawhanaketanga o nga momo ora uaua, multicellular. Engari ko te mitochondria tetahi waahanga noa o te panga. Kei te noho ano hoki nga pūtau eukaryotic i etahi atu hanganga nui penei i te karihi, te reticulum endoplasmic, te taputapu Golgi, te lysosomes, te peroxisomes, me te vacuoles.

Ko te takenga mai o enei hanganga kua roa kua poauau nga kairangahau, he iti noa nga tohu hei whakatere i te hohonutanga o te hitori o te kukuwhatanga. Ko te whakapae "mitochondria tomuri" e kii ana he uaua kee te pūtau kaihautu me te kaha ki te kohi i etahi atu ma te phagocytosis. Heoi, karekau tenei ariā ki te whakamarama he pehea, he aha hoki te take i uaua ai te noho o te kaihautu i te tuatahi.

Ka uru ki roto i tenei whenua putaiao te whakapae "mitochondria moata" i whakaarohia e nga kaiputaiao a Bill Martin, Sven Gould, me Sriram Garg. Ko tenei tauira e tohu ana ko te punaha endomembrane, te kawenga mo nga hanganga kiriuhi o roto e kitea ana i roto i nga pūtau uaua, ka tipu ake i muri tata mai i te noho o te alphaproteobacterium—he tipuna o te mitochondria—i roto i tetahi putau kaihautu ngawari e kiia nei ko archaea. E ai ki tenei whakapae, ko nga hanganga membrane i puta mai i nga vesicles i tukuna e te tipuna mitochondrial.

Ko enei vesicles, he rite ki era i whakahekehia e te huakita ora-kore i enei ra, tera pea i mahi te mahi tuatahi o te tango i nga momo hāora tauhohe paitini i hangaia e te endosymbiont. I awhina ano pea ratou ki te whakatau i tetahi atu raru i puta mai i te hanumi o te DNA, te hanga arai kiriuhi hei tiaki i nga ira tino nui o te pūtau manaaki.

I tua atu, ko te membrane e karapoti ana i te karihi he mahi nui ki te mokowhiti mRNA me te aukati i te hanga o nga pūmua koretake i roto i te pūtau. Ko te kiriuhi karihi he arai mokowā, ka taea te whakaoti i te tukatuka mRNA i mua i te whakamaoritanga, hei tiaki i te tika o nga miihini hanga pūmua o te pūtau.

Ahakoa te maha o nga mea ngaro e pa ana ki te kukuwhatanga pūtau e mau tonu ana, ko te whakapae "mitochondria moata" he tirohanga hou mo te takenga mai o te hoahoanga waea uaua kei raro i nga momo oranga uaua. Na nga taputapu me nga tikanga hou kei a raatau, kei te haere tonu nga kairangahau ki te ruku i nga wa o mua, ka hurahia nga mea ngaro o to maatau hitori.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te hiranga o te mitochondria i roto i nga ruma eukaryotic?

A: Ko te Mitochondria he okana e whakaputa pūngao ana i roto i ngā pūtau eukaryotic. Ko ta ratou kukuwhatanga me te whakaurunga ki roto i nga ruma kaihautu moata i whai waahi nui ki te whakaahei i te whakawhanaketanga o nga momo ora uaua, maha.

P: He aha etahi atu hanganga nui ka kitea i roto i nga ruma eukaryotic?

A: I tua atu i te mitochondria, he maha nga hanganga o nga pūtau eukaryotic, tae atu ki te karihi, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes, me te vacuoles. Ko enei hanganga ka uru ki roto i nga tikanga penei i te rokiroki DNA, te whakahiato pūmua, me te whakahaere para pūtau.

P: He aha te whakapae "mitochondria moata"?

A: Ko te whakapae "mitochondria moata" e whakaatu ana ko te punaha endomembrane e kitea ana i roto i nga ruma uaua i tenei ra, tae atu ki te membrane karihi, i tipu i muri tata mai i te hanumi o te alphaproteobacterium ki tetahi pūtau kaihautu ngawari ake. Ka whakawerohia e tenei whakapae te whakaaro o mua he uaua kee te noho o te kaihautu, engari ko te whakaaro i ara ake te uaua i muri i te hanumi.

P: He pëhea te whai hua o te kiriuhi e karapoti ana i te karihi ki nga tukanga pūkoro?

A: Ko te kiriuhi e karapoti ana i te karihi he mahi nui ki te whakarite i te hono tika o te mRNA me te aukati i te hanga o nga pūmua koretake. Ma te whakarato i te arai mokowā, ka taea e te kiriuhi karihi te whakaoti i te tukatuka mRNA i mua i te whakamaoritanga, hei tiaki i te tika o nga miihini hanga pūmua o te pūtau.