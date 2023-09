Ka Whakawhanakehia e Ahitereiria te Utauta Taaata-a-CRISPR mo te Tirohanga Huaora Monkeypox

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau i Ahitereiria tetahi taputapu tātaritanga whenua, MPXV-CRISPR, mo te kite i te mate makimaki (MPXV). Ko tenei taputapu, te mea tuatahi i Ahitereiria, ka whakamahi i te hangarau CRISPR ki te kite i te huaketo me te tino tika me te tere. Ko te rangahau, he mahi mahi tahi na te Peter Doherty Institute mo te Infection and Immunity me te Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, i whakaputaina i roto i te Lancet Microbe.

Ahakoa e tino mohiotia ana te hangarau CRISPR mo ona kaha ki te whakatika ira ira, kua puta ake hei taputapu kaha mo nga kaupapa tātaritanga. I hangaia te MPXV-CRISPR ki te aro ki nga raupapa ira motuhake ka kitea i roto i te huaketo MPXV anake. Ko Takuta Soo Jen Low o Te Whare Wananga o Poipiripi, tetahi o nga kaituhi tuatahi o te rangahau, i whakamarama ko nga taputapu tātaritanga-a-CRISPR he rite ki nga kaitirotiro tino tika, ka tere te tautuhi i nga taonga ira e pa ana ki nga pathogens motuhake.

Kua whakaritea te taputapu MPXV-CRISPR ki te mohio ki te huaketo ma te miihini "arahi" i runga i te papaaarangi o te 523 MPXV genomes. I te wa e noho ana te DNA viral i roto i te tauira haumanu, ka arahina te punaha CRISPR ki te whaainga ka tukuna he tohu e tohu ana i te aroaro o te huaketo. Ko nga taumata tairongo me te tino tika o tenei tikanga whakamatautau ka whakatauritea ki nga tikanga PCR-koura engari he pai ki te whakaputa hua i roto i te hautanga o te waa.

Ko tetahi o nga ahuatanga whakahirahira o te MPXV-CRISPR ko te tere e taea ai e ia te whakaatu i te mate. He maha nga wa e whakawhirinaki ana nga tātaritanga o te mate makimaki ki runga i nga tautuhinga taiwhanga motuhake, tera pea ka whakaroa etahi ra i mua i te putanga o nga hua whakamatautau. Engari, ka taea e te MPXV-CRISPR te kite i te huaketo i roto noa i te 45 meneti, ka taea te kite tere i runga i te waahi.

Kei te mahi inaianei te roopu rangahau ki te urutau MPXV-CRISPR ki tetahi taputapu kawe ka taea te hora ki nga waahi tiaki huri noa i te motu. Ma tenei ka tere ake te whakamaaramatanga, ina koa ki nga waahi mamao, ki nga waahi iti rawa nga rauemi. Ko te whainga o te roopu ki te whakarereke i te whakahaerenga o te makimaki, te whakapai ake i nga hua o te manawanui, me te whakakaha ake i te urupare hauora a te iwi ki nga pakarutanga a meake nei.

Ko te mahi tahi rangahau i uru ki te Peter Doherty Institute, te Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, te Pokapū Hauora Sexual Melbourne, me te Whare Wananga o Monash.

Rauemi:

– Ko te Lancet Microbe

– Peter Doherty Institute mo te Infection and Immunity

– Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research