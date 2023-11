Te Whakakitenga i te Kanorau me te Whakawhanaketanga o nga Kookotai

Ko nga Crocodiles, me o ratou kiri maataa me o ratou tikanga kaipahua, he maha nga wa e whakaohooho ana i nga whakaaro mo nga kararehe o mua kaore i whakarereketia mo nga miriona tau. Heoi, kua hurahia e nga rangahau tata nei he tino hihiko me te rerekee o te kunenga o mua mo enei mea hanga whakamiharo.

Ahakoa kei te tata ki te 28 nga momo korokotai e mohiotia ana i tenei wa, he hautanga noa tenei o te roopu kanorau i noho puta noa i te hitori. E rua nga rangahau hou kua whakamarama i te takenga mai o nga korokotai me to ratou tohatoha whanui puta noa i te ao, tae atu ki te whakawhanaketanga o te ahua puhoi o te tipu.

E ai ki enei rangahau, ko te roopu nui o nga korokotai i ahu mai i Uropi tata ki te 145 miriona tau ki muri. Mai i reira, ka rereke o ratou tupuna ki nga whakapapa rereke, me nga korokotaira e whakawhanake ana i te kaha ki te aro ki te wai tote. Na tenei urutaunga i taea ai e ratou te horapa puta noa i te ao, engari ka noho tonu nga alligators ki nga taiao wai maori. I whakaputaina enei kitenga i roto i te Royal Society Open Science.

“Na te kaha o nga korokotai ki te whakawhiti i nga wai tote i taea ai e ratou te whanui atu i te matawhenua ki te whakatairitehia ki nga alligators,” ko ta Ahorangi Paul Barrett te korero, he kaimätai paearu i te Natural History Museum i uru ki te rangahau. "He maha nga roopu korokotai kua tipu haere, i ahu mai i nga rohe rereke."

I tua atu i te tirotiro i te hitori o te kukuwhatanga me te tohatoha o nga korokotaira, i tirotirohia ano e te rangahau o raatau momo tipu ahurei. Ko te puhoi o te tipu i kitea i roto i nga korokotai hou i kitea he urutaunga tuarua karekau i roto i o ratau whanaunga tawhiti. Ko tenei rangahau, e whakaatuhia ana i roto i te Current Biology, i kitea ano ko nga korokotai me nga manu, he hononga tata, kua whakaatu i nga rautaki ahuwhenua rereke mo te neke atu i te 220 miriona tau.

Ko te nui me te rereke o te hitori o te kukuwhatanga o nga crocodilians kei roto ko nga mea whakamiharo he rereke te rereke mai i o ratau hoa o naianei. He kai tipu etahi o nga korokotai tawhito, he niho uaua he rite ki nga kararehe whakangote me te kai pea i nga momo hua, nga kōpura, me nga aruhe. Ko etahi atu momo he whakarereketanga o te moana, penei i te karekau hei utu mo nga waewae me nga tinana ngawari. E whakaatu ana tenei kua tirotirohia e te hunga korokotai te maha o nga waahi kaiao puta noa i o raatau hitori.

Ma te ako i tenei kanorau, ka mohio nga kairangahau ki nga momo hitori o te oranga o nga korokotaira. Ahakoa he maha nga wa e hono ana nga ngarara nui ki te puhoi o te tipu, he tere te tipu me te kaha o nga crocodilians onamata. Ko te whakawhitinga ki te tipu puhoi i puta i muri mai i to ratau kukuwhatanga, a, ehara i te mea ko te ahua o te noho a-wai-wai anake.

Ahakoa he maha nga patai kei te noho tonu mo nga take motuhake mo te puhoi o te tipu me nga huringa kukuwhatanga o nga korokotai, ma tenei rangahau e maarama ake ana mo o raatau hitori whakamiharo me nga whakarereketanga whakamiharo i whanakehia e ratou i roto i te waa.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. E hia nga momo moka i enei ra?

Tata ki te 28 nga momo momo crocodilian e mohiotia ana kei roto i nga rohe ngaru me nga rohe ngaru o te ao.

2. I whea i te tuatahi ka puta mai nga korokotai hou?

E ai ki nga rangahau tata nei, ko te roopu nui o nga korokotai hou i ahu mai i Uropi tata ki te 145 miriona tau ki muri.

3. He aha te rereketanga i waenga i te korokotaira me te kaaka?

Ko nga korokotai me nga koaka i wehe mai i a ratau i Amerika Te Tai Tokerau. He kaha nga korokotai ki te aro ki te wai tote, ka taea e ratou te horapa ki te ao katoa, i te mea kei te noho whakatiki nga kaaka ki nga waahi wai maori.

4. He whanaunga nga tarakona me nga manu?

Ko te Crocodiles me te manu he whanaunga tata ki te whanaketanga. He tipuna kotahi raua, kua whakaatu i nga rautaki ahuwhenua rereke mo te 220 miriona tau.

5. I kai tipu nga korokotai tawhito?

Ae, ko etahi o nga korokotai tawhito he kai otaota, he rite nga niho ki nga kararehe whakangote me te kai pea i nga hua, nga kōpura, me nga aruhe.

(Pūtake: National Geographic)