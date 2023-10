Nga Maramatanga Hou mo te Hanganga Ahu-3 o nga Resonances Nucleon

He whakamätautau i whakahaeretia i te Tari Whakatere o Amerika a Thomas Jefferson National Accelerator Facility kua homai he tirohanga hou ki te hanganga 3D o nga resonances karihi, e whakamarama ana i te ao moata me nga matūriki taketake. I kitea i waenganui o te rau tau 20 mo te resonance proton ka taea e nga iraoho te oho rite ki nga wiri o te pere. Ahakoa kua taea e te ahunga whakamua te maaramatanga hohonu ake mo te hanganga o te iraoho whenua whenua, he iti te hanganga Ahu-3 o te iraoho haruru.

Ko te whakamatautau, i aratakihia e nga tohunga ahupūngao mai i Justus Liebig Universitat (JLU) Giessen i Tiamana me te Whare Wananga o Connecticut, i tirotirohia nga hanganga o nga resonances proton me te neutron i te Whare Whakatere Irahiko Continuous Electron Beam Accelerator (CEBAF) o te Jefferson Lab. Ko nga nucleons, he quarks me gluons, te karihi o nga ngota. I te wa e hikaka ana te nucleon ki roto i te kaha teitei ake, ka whakaatuhia e ia te resonance nucleon e huri ana, e wiri ana hoki ana quark. Ko tenei rangahau he korero tino nui mo nga ahuatanga taketake me nga whanonga o nga resonances nucleon.

I uru te whakamatautau ki te tuku i te kurupae irahiko kaha-nui ki roto i te ruma hau hauwai whakamatao hei whakahihiri i nga iraoho o roto me te whakaputa i te resonance karihi. Ko nga matūriki hihiko ka puta he tohu o to ratau oranga, ka taea e nga kairangahau te hanga ano i te resonance. Ma te ako i enei resonances, ka taea e nga tohunga ahupūngao te mohio ki te ao o mua i muri i te Big Bang me te mohio ki te hanga o te matū i te ao. Ka whakamahere te roopu ki te whakahaere i etahi atu whakamatautau ma te whakamahi i nga whaainga rereke me nga polarizations ki te uru atu ki nga ahuatanga rereke o te tukanga marara. Kua whakatuwherahia e enei rangahau he waahi rangahau hou, a tera pea ka kaha ake te maarama ki te hanganga o te ao me tona ahuatanga o naianei.

Rauemi:

– I kitea te ahupūngao o waenganui o te rautau 20 te resonance proton

– Ko nga whakamatautau tata i te Jefferson Lab i tirotirohia enei hanganga

– Ko nga nucleon nga iraoho me nga neutrons e hanga ana i te karihi o nga ngota

– Ko nga nucleon e toru nga quark e herea ana e nga karu

– Ka puta te resonance o te nucleon i te wa e hikaka ana te nucleon ki roto i te ahua kaha ake

- I whakahaerehia te whakamatautau i te Thomas Jefferson National Accelerator Facility a na nga tohunga ahupūngao mai i Justus Liebig Universitat Giessen me te Whare Wananga o Connecticut.

– Ko nga hua o te rangahau i whakaputaina i roto i nga reta arotake tinana