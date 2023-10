Nga Maramatanga Hou mo nga Whetu Ngarohanga

By

I roto i te rangahau pūtaiao i whakahaerehia i te whare tirotiro rangahau arorangi a Palomar i California, i rangirua nga kaitirotiro whetu i te ngaro ohorere o nga whetu e toru. Ko te rangahau, i mahia i te tau 1952, i whai ki te whakariterite i nga taonga o te rangi i to tatou ao nui. I hopukina nga whetu i te tuatahi i runga i te pereti whakaahua i te takiwa o te 8:52 pm, e whakaatu ana i te nui o te 15, e tohu ana i to ratou kanapa.

Heoi, 53 meneti noa i muri mai i te 9:45 i te ahiahi, i te wa i whakaahuahia ano taua waahi, kua ngaro ngaro nga whetu e toru. Ko tenei huihuinga kaore ano i puta i mua i te miharo i nga kaiputaiao, i whakaohooho i nga tautohetohe i waenga i nga tohunga.

Ahakoa he maha nga ariā kua whakaarohia hei whakamarama i enei whetu ngaro, karekau he mea i whakamanahia. Ko te ariā tuatahi e kii ana ka tere te atarua o nga whetu, engari karekau nga kitenga o muri mai i te tautoko i tenei whakaaro. Ko etahi atu tātaritanga karekau he huringa nui o te kanapa o nga whetu huri noa.

Ko te whakaaro tuarua ko nga whetu e toru he whetu kotahi tonu. E whakaponohia ana ka pakaru mai te reo irirangi tere mai i te magnetar, he momo whetu neutron i puta mai i te uho kua hinga o te whetū nui i muri i te pahūtanga supernova, na te pohehe o nga whakaahua motuhake e toru. Ko tenei pakarutanga ka taea e te poka pango nui e haere ana i waenganui i te whetu me te Papa, ka whakakorikori i nga whakaahua kua kitea.

He mea whakamiharo, ko te tuatoru o nga ariā ka tino rereke mai i nga mea e rua o mua. E ai ki tenei whakapae karekau he whetu i kitea i te rangi i te wa o te tirohanga. Engari, ko nga mea rereke kei runga i nga papa whakaahua i puta mai i te noho o te puehu iraruke i ahu mai i te waahi whakamatautau patu karihi tata i New Mexico.

Ko te pono kei muri i tenei ahuatanga whakapouri i te hinengaro kare tonu e kitea. Ko nga kaiputaiao me nga kaitirotiro arorangi kua whakapau kaha ki te tirotiro i enei ariā me te tirotiro i etahi atu huarahi hei hura i te mea ngaro. Heoi, tae noa ki te putanga mai o nga taunakitanga hou, ki te whakawhanake ranei i nga hangarau matatau, ka noho pohehe tonu nga wheturangi kua ngaro atu ki te noho pohehe i te hapori putaiao.

Pātai Auau

P: I pehea te kitenga a nga kaiputaiao i nga whetu ngaro?



A: I tirohia tuatahitia nga whetu i te tau 1952 i te wa o te rangahau i whakahaeretia i te whare rangahau arorangi a Palomar i California.

P: He aha te take i ngaro ai nga whetu e toru?



A: He maha nga ariā kua whakaarohia, tae atu ki te whakaheke tere, te pohehe i puta mai i te aukumete, te kore rawa o nga whetu na te puehu iraruke.

Q: Kua whakamatauria etahi o nga ariā?



A: Kaore nga tohunga i tino whakatau i te pono i waenga i nga ariā kua whakaarohia. Ko te mea ngaro e karapoti ana i nga whetu ngaro kare tonu i te whakatau.

P: He aha etahi atu whakamaramatanga kua whakaarohia?



A: Ahakoa e paingia ana nga ariā pohehe tere me te aukumete-whakaawe, ka puta ake etahi atu mahi i te wa e tarai tonu ana nga kaiputaiao i nga raraunga.

Q: He taunakitanga hei tautoko i te ariā puehu iraruke?



A: I tenei wa, kaore he taunakitanga raima e tautoko ana i te whakapae puehu iraruke. Me whakatewhatewha ano kia mohio ai he pono.