Ka Mataki nga Kairangirangi Nga Ngaru Irirangi mai i Momo Ia Supernova mo te wa tuatahi

Kua kitea e nga kaitirotiro whetu he kitenga koretake ma te kimi ngaru reo irirangi i puta mai i te Momo Ia supernova. Ka kitea e tenei tirohanga hou nga tirohanga hou ki te ahua o nga pahū papaka ma me o raatau taiao helium.

Ko te momo Ia supernovae he pahū karihi ka puta ki nga whetu papaka ma. Ka whakamahia nuitia e te hunga arorangi ki te ine i nga tawhiti o te ao me te ako i te rohatanga o te Ao. Heoi ano, kaore i te tino marama te tikanga o muri o te momo momo Ia supernovae. E whakaponohia ana ko te pahūtanga na te pikinga papatipu mai i tetahi whetu hoa, kei reira te nuinga o te hauwai i roto i nga mea kua whakaemihia. Heoi ano, i whakapaetia ano ka taea e nga papaka ma te whakahiato helium mai i tetahi whetu hoa kua ngaro te papa o waho o te hauwai.

Ko tetahi o nga mea ngaro e pa ana ki te pahūtanga papaka ma ko te whanonga o te mea kua tihorea mai i te whetu hoa. Kare nga mea katoa e taka ki runga i te papaka ma; ko etahi he kapua porohita huri noa i te punaha whetu rua. Ko te whakaaro ko nga ngaru ohorere mai i te pahūtanga e haere ana i roto i tenei rauemi porowhita ka whakahihiko i nga ngota ka puta he ngaru reo irirangi kaha. Ahakoa te maha o nga kitenga o Momo Ia supernova e puta ana i roto i te kapua o nga mea porohita, kaore ano kia kitea nga tukunga ngaru irirangi tae noa mai ki naianei.

He roopu kairangahau o te ao, tae atu ki nga mema o te Whare Wananga o Stockholm me te National Astronomical Observatory o Hapani, i kite i tetahi momo Momo Ia supernova i pahū i te tau 2020. I kitea e ratou ko tenei supernova e karapotia ana e nga mea porowhita kua oti te hanga i te helium. I tua atu, i pai te kite i nga ngaru irirangi mai i te supernova. I te whakatairite i te kaha o te ngaru reo irirangi me nga tauira ariā, ka whakatauhia e nga kairangahau ko te papaka ma i whakaemi rauemi i te tere o te 1/1000 te papatipu o te Ra ia tau. Koinei te momo supernova Momo Ia tuatahi i whakapumauhia na te pikinga papatipu mai i tetahi whetu hoa me tetahi paparanga o waho he helium te nuinga.

Ko te kitenga o nga ngaru reo irirangi mai i tenei momo helium-momona Momo Ia supernova e tika ana kia hohonu ake to maatau mohiotanga ki te tikanga pahū me nga tikanga e arai ana ki te momo momo Ia supernova. Kei te whakamahere te roopu rangahau ki te rapu haere tonu mo nga whakaputanga reo irirangi mai i etahi atu momo momo momo Ia supernovae kia whai matauranga ake mo te kukuwhatanga e arai ana ki enei huihuinga pahū.

