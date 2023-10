Wewete i nga mea ngaro o te whanonga pūtau i runga i nga papanga ngawari: he huringa paradigm i roto i te Mechanobiology

He roopu rangahau mai i te Whare Wananga o Turku me Turku Bioscience Center, i te mahi tahi me te Misvik Biology Ltd, i hanga he tikanga whakamohio whenua mo te ako me pehea te whanonga o nga pūtau mate pukupuku i roto i nga taiao kiko ngohe me te maro. Ko te whakapono o mua ka horapa haere nga pūtau me te tipu ake i runga i nga papa maro. Heoi, ka wero tenei rangahau i tera whakapae me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau i te koiora mate pukupuku me te miihini kiko.

I whakamahia e te roopu te whakatauira rorohiko me te whānuitanga o nga ahuatanga tipu hei whakataurite i te whanonga pūtau i runga i nga papa ngawari me te maro. I whakamahia e ratou he mihini aunoa ki te tuhi i nga ranunga pūmua rereke ki runga i enei papanga, ka whakatauira i nga pūmua e karapoti ana i nga pūtau o te tinana me te tuku korero mo te taiao kiko.

Ko nga kitenga o te rangahau i whakaatu ko te whakakotahitanga tika o nga pūmua ka taea te tautoko i te tipu o nga pūtau i runga i nga papa ngawari, e whakarato ana i nga tohu tino oranga. Ka whakawerohia te ahua o naianei me te tuku huarahi hou mo te rangahau mo te koiora mate pukupuku me te miihini kiko. E whakapono ana te roopu rangahau ma te whakamahi i nga momo ranunga pūmua kanorau i roto i te ahurea pūtau, ka taea e ratou te hanga i tetahi waahi whaiaroaro i waho o te tinana, kia pai ake ai te whakatauira i nga ahuatanga mate me te hauora.

Kua whakamaramatia hoki e tenei rangahau me pehea te piri, te mahi, me te tohu pai o nga pūtau ki runga i nga taputapu ngohengohe. Kua puta mai he huringa taketake i roto i to maatau mohiotanga ki te mechanobiology. Ko enei tirohanga ka kaha ki te whakapai ake i to maatau mohiotanga ki te ahu whakamua o te mate pukupuku me te whakawhanake rautaki hou mo te miihini kiko.

I te katoa, kua hurahia e tenei rangahau nga matauranga nui mo te whanonga pūtau i runga i nga taputapu ngohengohe, te whakawero i nga whakapono o naianei me te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau a meake nei mo te koiora mate pukupuku me te miihini kiko.

Source:

– James RW Conway et al, Ko nga titonga matrix extracellular kua tautuhia e tautoko ana i te horapa o te pūtau maro-kore me te tohu piri, Nga Mahi a te National Academy of Sciences (2023).