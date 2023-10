Te Wewete i nga Ara Hou mo te Paheketanga Pūmua: He Matapihi ki te Pumanawa Whakaora

By

Ka taea e nga pūmua te whai hua me te kino ki te tinana o te tangata. Ahakoa e whai waahi nui ana ratou ki te nakunaku me te whakatikatika i nga uaua, ka uru etahi o nga pūmua ki nga mate penei i te mate pukupuku me te Alzheimer's. Ko nga huarahi rongoa tuku iho ko te aukati i te waahi hohe o te pūmua hei aukati i tana taunekeneke ki nga pūtau. Heoi ano, kua kitea e nga kairangahau o te Whare Wananga o Stanford tetahi ara hou e tuku ana i tetahi tikanga rereke mo te whakahekenga pūmua.

I roto i te rangahau hou i whakaputaina i roto i te Putaiao, ka rukuhia e nga tohunga kemu o Stanford nga mahi o roto o nga lysosomes, ko nga "parapara rakau" o te pūtau te kawenga mo te wawahi i nga pūmua. Ma te mohio me pehea te whakawhiti i nga pūmua ki nga lysosomes, kua whakatuwherahia e nga kairangahau te tatau ki te whakawhanake i nga rongoa hou mo nga mate e pa ana ki te tau, nga mate autoimmune, tae atu ki nga mate pukupuku-atete ki te maimoatanga.

I arotahi te rangahau ki nga lysosomal targeting chimeras (LYTACs), e whakamahi ana i nga miihini whakakino taiao o te pūtau ki te tohu me te whakakore i nga pūmua kino. Ka taea e enei LYTAC te tautuhi me te whai i nga pūmua kei runga i te kiriuhi o te pūtau, i tona takiwa ranei, e taea ai te paheketanga o te pūmua matawhānui. Ahakoa kua oatihia e nga LYTAC, he rereke te reeti angitu, a kaore i te tino maarama nga tikanga o raro.

Na roto i te mata CRISPR ira, i kitea e te roopu rangahau nga waahanga pūkoro hou e awe ana i te pai o te LYTAC. Hei tauira, i kitea he hononga i waenga i te taumata o te neddylated cullin 3 (CUL3) me te kaha o te LYTAC. Ko nga taumata teitei ake o te CUL3 neddylated e hono ana me te kaha ake o te LYTAC. Ko tenei kitenga ka arahi pea ki te whanaketanga o tetahi whakamatautau e matapae ana i te urupare a te manawanui ki te rongoa LYTAC.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau ko nga pūmua e mau ana i te mannose 6-phosphates (M6Ps) ka taea te aukati i nga LYTAC ki te mahi i o raatau mahi. Ka piri enei huka ki nga pūmua kua whakaritea mo te whakahekenga o te lysosomal me te noho i nga kaiwhakawhiwhi e tika ana kia herea e nga LYTAC. Na roto i te whakararu i te koiora M6P, he maha atu nga kaiwhakawhiwhi kaore i noho ki runga i te mata o te pūtau, me te whakarei ake i te whai huatanga o nga LYTAC.

Ko nga kitenga mai i tenei rangahau he nui nga paanga mo te kitenga tarukino me te whakawhanaketanga o nga rongoa e whai hua ana i nga huarahi whakaheke o te pūmua o te tinana. Ma te mohio ki te whainga o nga pūmua mo te whakahekenga, ka taea e nga kairangahau te hoahoa maimoatanga whai hua ake mo nga momo mate. Ko enei tirohanga ka whakamarama i tetahi waahanga koiora kaore ano kia tirotirohia i mua me te whakaatu i te kaha ki te whakamahi i nga tikanga pūkoro ki te patu i nga pūmua kino.

FAQ

He aha nga lysosomes?

Ko nga Lysosomes he okana pūtau te haepapa mo te wawahi i nga pūmua me etahi atu rauemi ururua pūtau.

He aha te huarahi tuku iho mo te aro ki nga pūmua?

Ko te tikanga tuku iho ko te aukati i te waahi hohe o te pūmua hei aukati i tana taunekeneke ki nga pūtau.

He aha nga LYTAC?

Ko nga LYTAC, ko nga chimeras lysosomal targeting chimeras ranei, he rongoa rongoa e whakamahi ana i nga miihini whakaheke pūkoro hei tohu me te whakakore i nga pūmua kino.

Me pehea te mahi a LYTAC?

Ka herea nga LYTAC ki nga kaikawe motuhake i runga i te mata o te pūtau me nga pūmua waka mo te whakaheke i roto i nga lysosomes.

He aha te mannose 6-phosphates (M6Ps)?

Ko nga M6P he ngota ngota huka e piri ana ki nga pūmua kua whakaritea mo te whakaheke i roto i nga lysosomes.

Puna: Pūtaiao (2023), DOI: 10.1126/science.adf6249