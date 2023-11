Nga Maramatanga Hou mo te Whakatupu Peka: Mating Without Intromission

I roto i te ao whakawhānau whakangote, ko te whakapae ko te whakahiato ka uru ki te whakauru - ka uru tetahi ngongo ki tetahi ki te ure. Heoi ano, i kitea e te rangahau o mua tata nei he rereke te huarahi o nga pekapeka serotine tane, he tuhi ano i nga tikanga o te whakahiato maminga. Ka uru atu enei pekapeka ki te ahua o te whakahiato he rite ake ki nga manu i o ratau hoa huruhuru.

Ko te rangahau, i arahina e Dr Nicolas Fasel, i tirotirohia te whanonga o nga pekapeka serotine (Eptesicus serotinus) ka kitea he mea miharo. Engari i te whakamahi i a raatau ure mo te whakauru, ka whakamahia e nga peka serotine tane hei "ringa whakahiato." Ka pa atu ki o ratou taihemahema me te pouaru o te wahine, ka puta he tikanga whakahiatotanga he rite ake ki nga manu i era atu maamate e mohiotia ana. Ko tenei kitenga ka wero i to maatau mohio ki nga tikanga kahui me te whakaatu i nga urutaunga whakahihiri ka ara ake i te pakanga o nga tane.

I kite te kapa i nga haora o te riipene ataata mai i te whare karakia Tatimana e haere pinepine ana e nga pekapeka serotine me te kite hoki i nga pekapeka mauherea i roto i te whare whakaora pekapeka Iukereiniana. Mai i enei kitenga, i kite ratou he ahua "ahua-ngakau" te ahua o nga peeke serotine tane i te pito o to ratou ure i te wa e tu katoa ana. Ko tenei hanganga ka mahi hei ringa whakahiato, hei whakanoho ano i te kiriuhi hiku o te uwha kia taea ai e nga tane te kimi i te waahi kahui pai.

Ka roa te 53 meneti i waenga i nga pekapeka serotine tane me te wahine, ko etahi ka roa atu i te hawhe ra. Ko tenei roanga roa na te ahua ahurei o te ahua o te momo whakahiato.

Ko te kitenga o tenei whanonga whakahiato rerekee i roto i nga pekapeka serotine e whakamarama ana i te kaupapa o te taupatupatu moepuku, i reira ka tipu nga tane me nga wahine o te momo momo hei whakautu i nga ngana a tetahi ki te whai painga. Mo nga pekapeka serotine, kua tipu te hanganga o o ratou taihemahema hei whakautu ki nga tikanga whakamarumaru e whakamahia ana e nga uwha ki te arai atu i te hunga e hiahia ana.

Mo te anga whakamua, ka whai nga kairangahau ki te tuhura i nga whanonga moepuku i etahi atu momo pekapeka me te ruku ki nga ahuatanga huna o te whakatipu pekapeka. Ko tenei maaramatanga hou mo nga whanonga whakahiato pekapeka ka whakatuwhera i nga huarahi whakahihiri mo te rangahau ano mo nga mea whakamiharo o te whakatipu kararehe.

FAQ

P: Me pehea e mate ai nga pekapeka serotine tane?

A: Ka whakamahia e te pekapeka serotine tane a ratou ure hei "ringa whakahiato" ma te pa atu ki o ratou ira tangata ki te pouaru o te wahine.

P: Kia pehea te roa o nga huihuinga kahui mo nga pekapeka serotine?

A: I te toharite, 53 meneti te roa o te whakahiato i waenga i nga pekapeka serotine tane me te wahine, engari ka roa ake i te hawhe ra i etahi wa.

P: He aha te pakanga mo te moepuku?

A: Ko te taupatupatu wahine e pa ana ki nga huringa kunenga ka puta i waenga i nga tane me nga uwha o te momo momo i a ratou e whakataetae ana mo te angitu whakawhānau.

P: I pëhea te hanga o te ira pekapeka serotine tane?

A: Ko te hanganga o nga ira o te pekapeka serotine tane kua tipu ki te wikitoria i nga tikanga whakamarumaru a nga wahine. Ka awhina te ure rahi ki te whakahoki ano i te kiriuhi hiku o te wahine kia pai ai te whakahoa.