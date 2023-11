Te Ao Manawao o te Carnivory Fungal: Me pehea te Mahanga a te Konihi me te Kena Nga Taonga

By

He rangahau hou kua puta he tirohanga hou mo nga mahi ngota ngota e whai waahi ana ina hopukia e te harore kaikiko ana kai. Ko te rangahau i aro ki te Arthrobotrys oligospora, he momo harore e whiwhi matūkai ana mai i te pirau o nga mea pararopi engari ka uru atu ki te kai konihi i te wa e pa ana ki te hiakai, ki te kutukutu ranei o te noke tata.

Ahakoa kua whakamaramatia e nga rangahau o mua mo te koiora o nga hononga konihi-paraoa i roto i nga harore, ko nga korero moowhiti o tenei mahi kaore i te mohiotia. Hei whakatika i tenei aputa matauranga, na tetahi roopu i arahihia e Hung-Che Lin o Academia Sinica i Taipei i mahia he raupapa whakamatautau taiwhanga ma te whakamahi i te nematode worm Caenorhabditis elegans.

Ma te whakamahi i tetahi tikanga e kiia nei ko RNAseq, ka tātarihia e nga kairangahau te mahi o nga momo ira i roto i te A. oligospora i nga waahanga rereke o te konihi. I kitea e ratou te maha o nga tukanga koiora matua e whai waahi nui ana ki te whanonga konihi o tenei harore.

E ai ki nga kitenga ka rongo a A. oligospora i te noke, ka piki ake te tukuruatanga DNA me te hanga ribosome. I muri mai, he whakatikatika i nga ira e whakawae ana i nga pūmua e whai waahi ana ki te hanga mahanga me te mahi, tae atu ki nga pūmua kutukutu-apiri me te whanau hou o nga pūmua e kiia nei ko te "trap enriched proteins" (TEP).

Ka mutu, ina toroa e A. oligospora nga hanganga kawau ki roto i te noke ki te keri, ka kaha ake te mahi a nga ira e whakawae ana i nga momo whaakiki e kiia nei ko te porotease, ina koa ko te roopu e kiia nei he metalloproteases. Ko enei paati te kawenga mo te wawahi i nga pūmua, e tohu ana i ta raatau mahi ki te awhina i te nakunaku kutukutu.

Ko enei kitenga ehara i te mea he hohonu ake te maarama ki nga tikanga irapoi kei raro i te konihi o A. oligospora engari kei te whakatakoto ano hoki i te turanga mo te rangahau a muri ake nei ki etahi atu tauwhitinga harore-kohua.

FAQ:

Q: He aha te RNAseq?

A: Ko te RNAseq he tikanga e whakamahia ana ki te wetewete i te whakaaturanga ira ma te ine i te taumata o nga ngota ngota RNA i roto i tetahi tauira. He tino mohio ki nga mahi o nga ira rereke i nga waahi rereke o te waa.

Q: He aha nga protease?

A: Ko nga poroteases he whākōkī he kawenga mō te wawahi i ngā pūmua ki ngā peptide iti ake, ki te waikawa amino rānei. Ka whai waahi nui ratou ki nga momo tukanga koiora, tae atu ki te nakunaku.

Q: He aha te metalloprotease?

A: Ko nga Metalloproteases he karaehe o nga porotease e hiahia ana nga katote whakarewa, penei i te zinc, mo o raatau mahi enzymatic.

Source: ahorangi.org