Te Whakatewhatewha i te Waa Whakaata i roto i te Autism: He Maramatanga Hohonu Ma Nga Tauira Kararehe

Ko te tirohanga o te waa tetahi waahanga nui o te mohiotanga o te tangata me te kararehe, e pa ana ki te whakatau, te mahara, te whakawhitiwhiti korero, me te whakahaere motuka. Ko te ahorangi tuarua a Fuat Balci mai i te Whare Wananga o Michigan e ruku hohonu ana ki nga mahi o te hinengaro tangata me te hinengaro kararehe, ma te ako i te tikanga o te waa me ona ritenga me ona rereketanga puta noa i nga momo.

Ka aro nui a Balci ki te taima scalar, he ahuatanga nui o te tirohanga o te waa e tohatohahia ana e nga momo momo. Ka piki ake nga waahi o te waa, ka heke te tika o te wa o roto, penei i te pika i runga i te mata pouaka whakaata. E tohu ana tenei ko te mahi a te roro o te tangata ka mau tonu, ka whakataurite ki nga momo momo.

Ko te mohio ki te tirohanga o te waa he whai tikanga, tae atu ki nga maaramatanga ki nga turanga whanaketanga o te hinengaro tangata me te whakamahi tauira kararehe ki te ako i te roro o te tangata. Ka taea hoki e te rangahau a Balci te torotoro i nga whakararutanga o te wa e pa ana ki nga mate neurological penei i te autism, ka arai pea ki nga mahi rongoa.

Kua whakaatuhia e nga rangahau ka raru pea te hunga mate tuāwhiotanga ki o raatau karaka o roto, ka piki ake te koretake. Ko te piki haere o te koretake ka whai waahi ki nga whanonga tukurua me etahi atu ahuatanga o te autism. Ko te whai a Balci ki te hura i te hononga i waenga i nga ngoikoretanga o te waa me nga tohu whanui o te autism.

Na roto i tana kaupapa, ko "NeVRo: Te whakakotahi i nga whakaahua konupūmā, optogenetics me te mooni mariko ki te tirotiro i te karaka o roto i roto i te autism," ka whakamahi a Balci i nga tauira kararehe autistic ki te torotoro i te waahi o te tirohanga o te wa i roto i nga mate pukupuku autism. Ko nga taiao whakamatautau kararehe tuku iho i roto i nga pouaka iti e whakaiti ana i te tirohanga o nga whanonga taiao. Ka hinga a Balci i tenei here ma te hanga i nga tikanga whakamatautau kaiao ma te whakamahi i te hangarau mooni mariko.

I roto i te tatūnga whakamatautau a Balci, ka rere nga kiore i runga i te poi whakatarewa, e whakahaere ana i o raatau nekehanga i roto i te waahi mariko. Ko tenei huarahi e whakarato ana i te taiao whakamatautau tino pono, ka taea hoki te mataki i nga mahi neuron takitahi i te taumata pūkoro. Ka whakakotahi a Balci i te mooni mariko me nga hangarau tapahi penei i te whakaahua konupūmā me te optogenetics ki te raweke i nga neuron motuhake me te tātari i nga tauira mahi roro.

Ko tenei huarahi whakakotahi i tua atu i te tirotiro ngawari o nga tauira kararehe mo nga mate tangata me nga raau taero. Ko te whakamaaramatanga hohonu a Balci ko te wetewete i nga ahuatanga me nga ahuatanga e kitea ana hei whakatika i te mahi roro whakararu ka kitea i roto i te autism.

Ko nga rangahau a Balci e whai ana kia hohonu ake te maarama ki nga tikanga hinengaro me o raatau mahi ki nga mate penei i te autism. Ma te whakatau i nga tohu matua o te mate tuāwhiotanga, e tumanako ana ia ki te hura i tetahi take noa. Ka taea e tenei torotoro te whakatuwhera i te maaramatanga hohonu ake mo nga raruraru hinengaro i te ngakau o te autism me te para i te huarahi mo nga wawaotanga rongoa whai hua ake.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Michigan Te Tari Tikanga Koiora (UM Biological Sciences)

– Fuat Balci, Ahorangi Tuarua i UM Biological Sciences