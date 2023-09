Te Maramatanga mo nga Motika Bacterial: Nga Whainga mo nga Nanomachines Tino

Ko nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Nagoya, Te Whare Wananga o Osaka, me te Institute of Bio-Science me te Hangarau o Nagahama kua tino kitea e pa ana ki te nekehanga o te huakita me ona tono pea mo te whanaketanga o nga miihini nano. I tautuhia e te roopu, e Ahorangi Emeritus Michio Homma me Ahorangi Seiji Kojima, te mahi a te ngota ngota FliG i roto i te paparanga haki, te "nekeneke," o te huakita.

Ko te motini haki i roto i te huakita he rotor me te stator. Ko te stator te mahi hei miihini, i te mea ka huri te rotor i runga i te tuku o te hurihanga o te stator. Ma tenei tikanga ka taea e te huakita te neke whakamua, whakamuri ranei. Ko te mowhiti C, he matatini pūmua, e whakahaere ana i tenei nekehanga. Ko te ngota ngota FliG i roto i te mowhiti C ka noho hei mamau, ka ngawari te whakawhiti i waenga i te neke whakamua me te neke whakamuri.

I whakatewhatewhahia e nga kairangahau te mutant G215A o te ngota ngota FliG, e puta ai te hurihanga o te motuka. Na roto i ta raatau rangahau, i kitea e te roopu ko nga huringa o te hanganga FliG me te pahekoheko o nga ngota ngota wai huri noa i a ia te kawenga mo te neke karaka. Ka puta ano enei huringa i roto i te ahua noa o FliG ina huri karaka. Ko nga rereketanga o te hanganga ka taea e nga huakita te huri i waenga i nga nekehanga whakamua me te whakamuri hei whakautu ki to taiao.

Ko te mohio ki nga ahuatanga a tinana o te pūmua FliG he mea angitu ki te mohio ki te tikanga ngota o te huri hurihuri i roto i nga motuka. Ko nga kitenga e para ana te huarahi mo te whakawhanaketanga o nga motuka kiato me te kaha o te huringa kaha. Ka taea te whakamahi i tenei matauranga ki te hoahoa nanomachines artificial e whai mana tika ana mo o raatau hurihanga. Ko enei ahunga whakamua ka kaha ki te whakarereke i nga momo mara, penei i te rongoa me te hoahoatanga o te koiora.

Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te iScience, e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i to maatau mohio ki nga motuka huakita me o raatau paanga pea mo te whanaketanga o nga nanomachines pai ake. Ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau i roto i te hangarau nano me te miihini, e tuku ana i nga huarahi whakahihiri mo nga ahunga whakamua hangarau a meake nei.

Source:

Tatsuro Nishikino et al. Ko nga huringa i roto i te whatunga hydrophobic o te rohe FliGMC ka whakakorikori i te hurihanga o te motuka haki, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Te Whare Wananga o Nagoya]