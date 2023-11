The Open Space Foundation: Bridging the Gap in Science Education

I te taone nui o Theni, Tamil Nadu, i kitea e tetahi rangatahi a Surender Ponnalagar te ngakau nui ki te arorangi hei hanga i tona heke mai. Inaianei he kaitirotiro arorangi e noho ana i Al Sadeem Astronomy i Abu Dhabi, ka whakaaro a Surender mo tana haerenga me te paanga o te rongo wawe ki te putaiao. He mea whakatenatena ki te whakarato i taua whai waahi ki etahi atu, na Surender me nga tangata rite-whakaaro i whakatu te Open Space Foundation (OSF).

Ko te whainga o te OSF ki te whakawhänui i te mätauranga pütaiao ki ngä kura käwanatanga me ngä kura äwhina a te käwanatanga, otira ki nga taiwhenua he iti nei nga whai waahi. I roto i nga tau, neke atu i te 10,000 nga akonga puta noa i Tamil Nadu, Karnataka me Kerala.

Ko te whakahāngai i te marautanga kia rite ki te hiahia o nga akonga me o raatau hiahia te mea matua ki te angitu. Ko te tohungatanga o Anupama Pradeepan ki te whanaketanga marautanga kua whai waahi nui ki te hanga i nga rauemi matauranga pūtaiao e whai kiko ana.

Kaore nga wero i aukati i te roopu mai i ta raatau kaupapa. Ko te urutau ki nga patapatai hurihuri, te tipu haere o nga whenua matauranga, me te whakataurite i nga rauemi tangata he tukanga ako tonu. Heoi ano, ko nga tino mohiotanga whakahirahira ka ahu mai i nga akonga ake. Ko ta ratou patapatai, i etahi wa ka waiho nga kaiwhakaako e tohe ana ki nga whakautu, e whakaatu ana i to ratou hiahia nui me te hiainu ki te matauranga.

Ko tetahi o nga huihuinga e maumaharatia ana i te haerenga o OSF ki tetahi kura i te kainga o Sukkampatti. I te wa i whakamohiotia ai nga tauira ki te karu whakaata, ka puhake to ratou hiahia, ka patapatai nga tini patai. Ko tetahi patai nui ko te mea ka taea e ratou te kai i te wa o te rourou o te ra, e whakaatu ana i nga horopaki ahurea me te hapori i awe ai o raatau whakaaro. I homai e te OSF he whakamaaramatanga putaiao, e kii ana ko te kai i te wa e whiti ana te ra karekau he raru.

Ko nga whakapono ahurea i pa ki te huarahi e whakatata atu ai nga akonga ki nga ahuatanga o te rangi. Ko etahi o nga tamariki i whakaroa, i kore ranei i pai ki te whakatata atu ki te karu i te wa i whakauruhia ai ki a Saturn na runga i nga whakapono ahurea motuhake. Heoi, ko te miharo me te miharotanga o nga tamariki i te kitenga tuatahi i te marama he tino miharo.

Ko te Open Space Foundation e kaha tonu ana i roto i nga wero, na to ratou kaha ki te hanga i nga mea whakamiharo o te waahi kia waatea ki te katoa. Ko ta ratou huarahi ahurei me to ratou whakapau kaha ki te whakangao i te matauranga putaiao ki nga hiahia o nga akonga ka tino rerekee ki te tarai i te waahi o te maatauranga pūtaiao.

FAQ

What is the Open Space Foundation?

Ko te Open Space Foundation (OSF) he mahi tahi na Surender Ponnalagar me etahi atu tangata ngakau nui. Ko ta ratou kaupapa he whakawhanui i te matauranga putaiao ki nga kura a te kawanatanga me nga kura awhina a te kawanatanga, otira ki nga taiwhenua.

Kua tae ratou ki hea?

Kua tae atu te OSF ki nga tauira 10,000 puta noa i Tamil Nadu, Karnataka, me Kerala.

He pehea ta ratou whakarite i te marautanga?

Ka whakahāngaitia e te OSF te marautanga kia rite ki te hiahia me nga hiahia o nga akonga. Ko Anupama Pradeepan, me ona tohungatanga ki te whakawhanaketanga marautanga, he mahi nui ki te hanga i nga rauemi matauranga putaiao e whai kiko ana.

He aha nga wero kua pa ki a ratou?

Kua pa ki te OSF nga wero penei i te urutau ki nga patai rereke, te whanake i nga whenua matauranga, me te whakataurite i nga rawa tangata.

He aha etahi o nga huihuinga e kore e warewaretia?

I te haerenga o te OSF ki tetahi kura, he maha nga patai a nga akonga, tae atu ki te kai ka taea e ratou te kai i te wa e whiti ana te ra. I kitea ano nga whakapono ahurea me nga tauhohenga motuhake ki nga ahuatanga o te rangi. Ko tetahi o nga mea whakamiharo ko te wa tuatahi ka titiro nga tamariki ki te marama.

(Pūtake: Al Arabiya)