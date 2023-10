He rangahau hou i whakahaerehia e nga kairangahau i te Center for Cosmology and Particle Physics i te Whare Wananga o New York e kii ana ka taea te tapatapahia nga whetu ki te haurua e nga "matatahi relativistic," he tino kaha te rere o te plasma i hangaia e nga papa autō tino kaha. Ka taea e enei mata wehewehe whetu te whakamarama i etahi o nga pahūtanga kanapa o te ao, e kiia nei ko te pakaru o te hihi gamma (GRB).

Ko nga GRB he pahūtanga tino kaha ki te rangi, engari i te nuinga o nga wa ka puta i tawhiti rawa atu mo tatou ki te mataki i a raatau. Ko enei pupuhi e whakaarohia ana na te kohao pango, te aukumeka ranei, he whetu neutron tino aukumetia. Heoi, ko te puhoi o te memeha o etahi GRB he uaua ki nga kaitoro arorangi ki te whakamarama.

I roto i tenei rangahau hou, ka kii nga kaituhi ko enei GRB e roa ana ka puta mai i te mate o nga whetu nui. Ka mate te whetū, ka tiango te matua, ka hanga he whetu neutron e karapotia ana e te hauwai me te helium. Ma te tere tere me te hurihanga, ka taea e tenei whetu neutron te whiwhi i tetahi papa autō tino kaha, ka huri hei aukume.

Ko te taiao poauauau e karapoti ana i te aukume hou whanau hou ka wepuhia ona taiao i runga i te porangi na te kaha o te irirangi me nga papa autō. Ko nga rangahau o mua e tohu ana ka puta he jet i te taha o te tuaka hurihuri o te magnetar hei hua. Heoi, i kitea e nga kairangahau i roto i tenei rangahau ka taea ano e nga papa autō o te aukumete te whakaputa i nga pupuhi iraruke i te taha o tona equator.

Ko enei pahūtanga o te iraruke, he mea hanga e te ope potakataka o te whetu hurihuri, ka hanga he mata e neke ana i roto i te whetu tata ki te tere o te marama. Ko te kaha e mauria ana e tenei "mata relativistic" he nui ake i tera o te pahūtanga supernova, ka taea te wehe i te whetu kia haurua i a ia e haere ana ki waho. Kei te haere tonu te mata mo te tawhiti nui i mua i te ngaro o te torohaki, ka whakamarama pea i te puhoi o etahi GRB.

I a ia e haere ana, ka kohia e te mata te maha atu o nga rawa, ka whakanui ake i tona mana whakamate. I tua atu, ko te mata e paheke ana i roto i te whetu tonu, ka mutu tona mate.

Ahakoa ko tenei rangahau e whakaatu ana i te pai o nga matatahi relativistic e whakamarama ana i nga GRB, ko te rangahau a meake nei ko te tātari me pehea te tipu o enei matatahi i roto i te waa me te mohio ki te tukanga o te mate whetu e hono ana ki a raatau. Ma te tautuhi i nga hainatanga matua o tenei momo pahūtanga, ka taea e nga kaiputaiao te whakau mena ka rite nga GRB i kitea i mua ki tenei tauira.

