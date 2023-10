Ko te United Launch Alliance ka Whakarewa i te Rocket Vulcan Tuatahi hei te ahiahi o te Kirihimete

Raanana, 26 Oketopa 2023 - Ko United Launch Alliance (ULA), he mahi tahi rongonui i waenga i a Boeing me Lockheed Martin, kua panui mana i ana mahere ki te timata i te rere tuatahi o te toka Vulcan e tino tumanakohia ana i te ahiahi o te Kirihimete, e ai ki ta CNBC. Ko Tory Bruno, te Tumuaki o ULA, i whakaatu i tenei whanaketanga whakaihiihi i te wa i puta ai ia i te Huihuinga Kaunihera Whakahaere Hangarau CNBC. Kua whakaritea te matapihi whakarewatanga mai i te 24 ki te 26 o Hakihea.

Kei te kaha te ULA ki te whakahaere i te hanga me te tohu tohu o te taumata o runga o te roketi Vulcan, me te ra whakaotinga kua whakaritea mo Noema. Engari, ki te puta he whakaroa ohorere, ka whakahouhia e ULA te whakarewatanga mo Hanuere kia pai ai te mahi me te angitu. Ko te whakarewanga o Vulcan he maha nga raru i mua i tenei tau, tae atu ki te pahūtanga miihini i te wa o te whakamatautau i whakahaerehia e tana kaiwhakarato, Blue Origin.

Ko te miihana Cert-1 te waahi tuatahi mo te toka Vulcan ka uru ki te kawe i te waka tauhokohoko a-marama, i hangaia e Astrobotic, me te utu mo Celestis. Ko tenei utu nui ka waiho hei karakia whakamaumaharatanga, e mau ana i nga pungarehu o te tangata e pirangi ana kia takoto ki roto i te whanuitanga mutunga kore o te waahi.

I muri mai i te whakarewanga angitu o Vulcan, ka whakaaro a ULA he maha nga whakarewanga mo te tau 2024, me te whakaterenga o muri mai i te auau whakarewatanga ki te raarangi rua wiki i te haurua whakamutunga o te tau 2025. No tata nei ka mau a ULA i tetahi kirimana ki te whakarewa i nga peerangi Kuiper a Amazon, na te mea he taurite te hekenga o te ahua. 50-50 i waenga i nga kaupapa a te kawanatanga me nga kaupapa arumoni.

Pātai Auau

1. He aha te ULA?

Ko te United Launch Alliance (ULA) he mahi tahi i waenga i nga tangata roroa aerospace Boeing me Lockheed Martin, he tohunga ki nga ratonga whakarewanga mokowhiti. He rongonui a ULA mo te tuku toka toka me nga utu utu ki te waahi.

2. He aha te roketi Vulcan?

Ko te Vulcan rocket he waka whakarewa mokowhiti auaha i hangaia e ULA. He tohu mo te reanga hou o nga roketi i hangaia hei kawe i nga momo utu ki te orbit, tae atu ki nga amiorangi me nga waka mokowhiti.

3. He aha te kaupapa Cert-1?

Ko te misioni Cert-1 e pa ana ki te rerenga tuatahitanga o te roketi Vulcan. Ka haria e ia he tauhokohoko a-marama i hangaia e Astrobotic, me te utu whakamaumaharatanga mo Celestis, e kawe ana i nga pungarehu o nga tangata e hiahia ana ki te okiokinga tiretiera.

4. He aha te matapihi whakarewanga mo te roketi Vulcan?

Ko te matapihi whakarewatanga mo te roketi Vulcan kua whakaritea mai i te Hakihea 24th ki te 26th. Heoi, ki te puta nga ahuatanga ohorere, ka tukuna ano te whakarewatanga mo te marama o Hanuere kia pai ai te noho haumaru me te angitu.

5. He aha nga mahere whakarewatanga a ULA a meake nei?

Whai muri i te tuatahitanga o te roketi Vulcan, ka hiahia a ULA ki te whakahaere i nga whakarewanga maha i te tau 2024, me te whakanui haere i te auau whakarewatanga ki ia wiki i te haurua tuarua o te tau 2025. Ko te kirimana whakarewatanga amiorangi a Amazon Kuiper tata nei kua uru ki te taurite o nga kaupapa a te kawanatanga me nga kaupapa arumoni.