Ko te Rocket Vulcan Centaur Hōu ki te Whakarewa i runga i te Miihana Hihiko

By

Ko te wa hararei kei te heke mai he rongoa motuhake mo te hunga kaingākau mokowhiti i te wa e whakareri ana a United Launch Alliance (ULA) mo te rere tuatahi o tana takirirangi Vulcan Centaur hou. Kua whakaritea mo te Kirihimete, ko tenei miihana, e kiia nei ko Tiwhikete-1 (Cert-1), ka tohu i tetahi tohu nui i roto i nga kaha whakarewatanga me nga mahi torotoro a ULA.

Kua whakaritea te roketi Vulcan Centaur ki te whakakapi i nga waka Atlas V me Delta IV o ULA, e whakanui ana i nga ahunga whakamua ka turaki i nga rohe o te torotoro mokowhiti. Ma nga miihini BE-4 e rua i hangaia e Blue Origin, ko te waahanga matua o te Vulcan Centaur e whakamahi ana i te hāora wai me te wahie mewaro wai, he rite ki te miihini Raptor a SpaceX. Ko tenei punaha whakakorikori taiao e tohu ana i te ahunga whakamua i roto i te hangarau takirirangi tauwhiro.

I tua atu, ko te waahanga o runga o te Vulcan Centaur e whakaatu ana i nga miihini RL10 e rua mai i Aerojet Rocketdyne, e tahu ana i te hauwai hei whakaputa i te pana kaha. I tua atu, ka taea te whakanui ake i te toka toka ki te toka toka toka (SRBs) ki te whakarei ake i tona kaha hiki i runga i nga whakaritenga o te misioni.

Ko te whirihoranga kaha rawa atu o te Vulcan Centaur, e ono nga SRB, e whakahihiri ana i te kaha utunga whakamīharo o te 60,000 pauna (27,200 kirokaramu) ki te orbit whenua iti (LEO). He nui ake tenei i te Delta IV Heavy kua reti a ULA tae atu ki te momo Atlas V nui rawa atu mo te kaha o te utu.

Ko te Cert-1 ehara i te mea he rerenga whakamatautau engari ka eke ano hoki ki tetahi miihana mo te marama. Ko Peregrine te kaihoe o te marama o Pittsburgh-a Astrobotic, ka eke ki tana haerenga tuatahi ki te marama i runga i te Vulcan Centaur. Ko tenei whakaaturanga e whakaatu ana i te pono o ULA ki te tautoko i nga mahi tuhura.

I te wa e whakareri ana a ULA mo te Cert-1 i muri i te wikitoria i nga whakaroa na te pahūtanga o runga o te atamira i te wa o te whakamatautau i te timatanga o tenei tau, e tatari ana nga kaiwhaiwhai mokowhiti ki te whakarewatanga o tenei roera tino matatau. Na ona kaha whakamīharo me nga tono a meake nei, ka tohu te Vulcan Centaur i tetahi tohu nui i roto i nga mahi haere tonu a ULA ki te akiaki i te torotoro mokowhiti ki nga taumata hou.

FAQ

1. He aha te roketi Vulcan Centaur?

Ko te roketi Vulcan Centaur te waka whakarewatanga o muri mai a United Launch Alliance, i hangaia hei whakakapi i a raatau toka Atlas V me Delta IV.

2. He aha te kaha utu o te Vulcan Centaur?

Ka taea e te Vulcan Centaur te tuku i te 60,000 pauna (27,200 kirokaramu) o te utu ki te orbit whenua iti (LEO) i roto i tana whirihoranga tino kaha.

3. He aha nga miihini e whakakaha ana i te Vulcan Centaur?

Ko te Vulcan Centaur e akiakihia ana e nga miihini BE-4 e rua i hangaia e Blue Origin mo te waahanga matua me nga miihini RL10 e rua mai i Aerojet Rocketdyne mo te waahanga o runga.

4. Ka whakamahia te Vulcan Centaur mo nga miihana marama?

Ae, ko te miihana Tiwhikete-1 e haere ake nei o te Vulcan Centaur ka tukuna te kaihoe a Astrobotic, Peregrine, mo tana misioni tuatahi ki te marama.

5. He aha te take o te whakaroa mo Cert-1?

I whakaroa a Cert-1 na te pahū o runga o te atamira i te wa o te whakamatautau i te timatanga o tenei tau, na te ULA ki te whakakaha i nga taika o te waka me te whakarite i te haumaru me te pono.