Astrobotic's Lunar Lander to Blast Off on ULA's Vulcan Centaur Rocket

Ko te kamupene aerospace e ahu mai ana i Pittsburgh, Astrobotic, kua whakatauhia ki te hanga hitori me te whakarewatanga o tana kaihoe marama tuatahi, ka mauria e te Roketi Vulcan Centaur hou a United Launch Alliance (ULA). Ko te Tumuaki o ULA a Tory Bruno i whakapuaki i te huihuinga o te Kaunihera Whakahaere Hangarau a CNBC kua whakaritea te whakarewatanga i waenga i te Hakihea 24 me Hakihea 26.

Ko te karetao karetao Peregrine a Astrobotic ka eke ki runga i te roketi, me te utunga mai i Celestis, he kamupene e whakamahi ana i nga ratonga whakarewatanga ki te tuku i nga tupapaku ki te waahi hei whakamaumaharatanga. Ko te whakarewanga he waahanga o te kirimana $79.5 miriona taara i whakawhiwhia ki a Astrobotic e NASA i te tau 2019 na roto i te kaupapa a Commercial Lunar Payload Services. Ko te whainga o te miihana ki te kawe i nga utu putaiao ki nga rohe o te raki o te marama mo te tari mokowhiti.

E ai ki a Bruno, i whiriwhiria te ra whakarewatanga na runga i nga whakaaro putaiao e pa ana ki nga miihini orbital. Ko nga whakaritenga mo te misioni a Astrobotic me ata whakahaere nga tikanga rama me te whakawhitiwhiti korero reo irirangi me te Whatunga Mokowā hohonu. Ko enei mea ka aukati i te matapihi whakarewatanga ki etahi ra noa i ia marama.

Ko te haerenga ki tenei taumata kare he wero. Ko te panui tuatahi mo te ULA hei kaiwhakarato whakarewatanga i mahia i te tau 2019, me te ra whakarewanga kua whakaritea mo te 2021. Heoi, ko nga whakaroa hangarau me te Vulcan rocket, penei i te pahū o runga o te atamira i te wa o te whakamatautau i te Marshall Space Flight Center o NASA i te marama o Maehe, i raru ai. . Ko etahi atu whakaroa i puta mai i nga maiki whakamatautau miihini roketi e pa ana ki nga miihini BE-4 a Blue Origin. Ahakoa enei raruraru, e maia ana a ULA ka oti i a raatau te whakamatautau me te tohu tohu o te wahanga o runga o Vulcan hei te marama o Whiringa-a-rangi.

Ko tenei misioni tuatahi, e mohiotia ana ko Tiwhikete-1, ko tetahi o nga rererangi tohu e rua e hiahiatia ana e te Space Force. Ka puta te whakarewatanga mai i te Launch Complex 41 i Cape Canaveral Space Force Station i Florida. He whakaaro nui a ULA ki te whakanui ake i te riipene whakarewatanga o te Vulcan, e whai ana kia kotahi te whakarewanga ia rua wiki i waenganui o 2025. Ko te hiahia o te kamupene kia tae mai te tono mo ana ratonga whakarewanga mai i nga kaihoko a te kawanatanga me nga kaihoko arumoni, me te wikitoria o te kirimana mai i a Amazon ki te whakarewa i tetahi waahanga o tana kuiper amiorangi ipurangi mega-constellation he tino whakatutukitanga.

