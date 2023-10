Ka Whakarewahia a Astrobotic's Lunar Lander ki runga i te Rocket Vulcan Centaur a ULA

By

Kei te whakareri te kamupene a Astrobotic i Pittsburgh mo te whakarewatanga o tana taunga tuatahi ki runga i te toka a te United Launch Alliance (ULA) a Vulcan Centaur. Kua whakapumautia e te Tumuaki o ULA Tory Bruno kua whakaritea te whakarewatanga i waenga i te Hakihea 24 me te Hakihea 26, he tohu nui mo nga kamupene e rua me te umanga mokowhiti katoa.

Ko te whakarewanga e haere ake nei he waahanga nui o te kaupapa a Astrobotic ki te kawe i nga utu putaiao ki te rohe raki o te Marama. Ko te Peregrine robotic lander, i whakawhanakehia e Astrobotic, ka kawe i te kaha o te utu o te 120 kirokaramu me te tautoko i te kaupapa Acommercial Lunar Payload Services a NASA. Ko tenei kaupapa e whai ana ki te whakatenatena i te whanaketanga o te torotoro marama ma te mahi tahi me nga kamupene motuhake.

I roto i te mahi mahi tahi, ko te Astrobotic's Peregrine lander ka whakaatu ano i te utu utunga manaaki mai i Celestis, he kamupene i whakatapua ki te tuku i nga wahanga iti o nga toenga kua tahuna ki te waahi hei mahi whakamaumaharatanga. Ko tenei hononga ahurei e taapiri ana i tetahi mea whakahirahira ki te misioni me te whakanui i te tipu haere o te mohiotanga mo te waahi hei rohe whakamutunga mo te maumaharatanga tangata.

I te wa e rite ana te matapihi whakarewatanga ki te Kirihimete o te Kirihimete, ko te Tumuaki o ULA a Tory Bruno e kii ana ko te waa e ahu mai ana i runga i nga tatauranga putaiao. Ko nga whakaritenga o te miihana e tohu ana i te mana whakahaere o nga tikanga rama me te hiahia mo te whakawhitiwhiti korero reo irirangi me te Whatunga Mokowā hohonu. Ko enei mea ka whakawhāitihia te matapihi whakarewatanga ki etahi ra noa i ia marama, na te mea ka nui ake te whakarewanga o te Kirihimete.

Kua tutaki a ULA i nga raru hangarau i roto i te whakawhanaketanga o te roketi Vulcan Centaur matatau. Heoi, kei te kaha tonu te kamupene ki te whakarite i te tino haumaru me nga paerewa mahi. Ko te whakarewanga e haere ake nei he tohu nui mo te ULA, i te mea ko tetahi o nga rerenga tiwhikete e rua e hiahiatia ana hei whakatutuki i nga whakaritenga kaha a te Ope Taua o Amerika.

Ko te whakarewatanga ka tu ki te Launch Complex 41 i Cape Canaveral Space Force Station i Florida. He mahere nui a ULA mo nga ra kei te heke mai, me te whainga ki te whakanui ake i te riipene whakarewatanga o te takirirangi Vulcan Centaur ki te whakarewanga kotahi ia rua wiki i waenganui o 2025. Ko tenei tono nui ake ka puta mai i nga kaihoko a te kawanatanga me nga kaihoko arumoni, i te mea kei te mau tonu a ULA i nga kirimana me nga hononga ki nga kaitakaro matua o te umanga.

Ko te whakarewanga tuatahi a Astrobotic ki te kauhoe, i runga i te mahi tahi me ULA, ka para te huarahi mo te torotoro mokowhiti a meake nei, me te tuku tirohanga ahurei mo te hiranga o te Kirihimete o te Kirihimete hei ra whakarewatanga. E whakaatu ana i te kaha o nga kamupene tūmataiti ki te tautoko i te rangahau pūtaiao, te whakanui i te hunga e arohaina ana, me te turaki i nga rohe o te torotoro tangata ki tua atu o te Ao.

FAQ

1. He aha te taunga tuatahi a Astrobotic?

Ko te karetao tuatahi a Astrobotic, ko Peregrine te ingoa, he waka mokowhiti karetao i hangaia hei kawe i nga utu putaiao ki te rohe raki o te Marama. Tata ki te ono putu te roa, e waru putu te whanui, 120 kirokaramu te kaha o te utu.

2. He aha te kaupapa o te misioni?

Ko te whainga o te misioni ki te tautoko i te kaupapa a NASA Commercial Lunar Payload Services ma te tuku i nga utu putaiao ki te Marama. I tua atu, ko te misioni e whakaatu ana i tetahi hononga ahurei me Celestis, he kamupene e tuku ana i nga waahanga iti o nga toenga tahumaero ki te waahi hei mahi whakamaharatanga.

3. He aha i whakaritea ai te whakarewatanga mo te Kirihimete?

Ko te matapihi whakarewanga e whakatauhia ana e nga whakaritenga a te miihana e hiahia ana kia ata whakahaere nga tikanga rama me te whakawhitiwhiti reo irirangi tonu. Ko enei here ka puta he torutoru nga ra whakarewatanga e waatea ana ia marama, ka taka tetahi i te ahiahi o te Kirihimete.

4. He aha nga raruraru kua pa ki a ULA?

I raru a ULA ki te whakaroa hangarau i roto i te whanaketanga o tana takirirangi Vulcan Centaur, tae atu ki nga aitua e pa ana ki te pahū o runga o te atamira i te wa o te whakamatautau me tetahi atu pahūtanga i te wa o te whakamatautau miihini toka. Heoi, ka noho whakatapua a ULA ki te whakarite i te tino haumaru me nga paerewa mahi.

5. Kei hea te whakarewatanga?

Ko te whakarewatanga ka tu ki te Launch Complex 41 i Cape Canaveral Space Force Station i Florida.

