Taurangi Hou o Ingarangi ki te Aroturuki i te Ahurangi me nga aitua taiao

Kua whakaritea te United Kingdom ki te whai waahi ki te hanga waka mokowhiti hou kua whakatapua ki te aro turuki i nga huringa o te rangi me nga aitua taiao. Ka hono atu ki a Potukara me Spain i roto i te kaupapa Atlantic Constellation, ka whakawhiwhia e te UK Space Agency te hanga i tetahi peerangi arataki ara, e whai ana ki te kohi raraunga whai hua me nga korero hou mo nga ahuatanga taiao o te Ao. Ko te kaupapa, i whakawhiwhia ki te £3 miriona i roto i te putea mai i te kawanatanga o Ingarangi, ehara i te mea ka awhina noa i te rapu me te aro turuki i nga aitua taiao engari ka tautoko hoki i nga mahi ki te whakaiti i nga tupono ka taea.

Ko te amiorangi hou, he mahi tahi me Open Cosmos, he kamupene kei te Harwell Space Campus i Oxfordshire, ka tino whai waahi ki nga kaupapa o te ao e aro ana ki te huringa o te rangi me te awhina i nga aitua. Ka whakarato ano i nga raraunga hirahira mo nga umanga matua penei i te ahuwhenua me te kaha, me te whakakaha ake i o raatau mahi oranga. Ko Andrew Griffith, he minita o te Tari mo te Putaiao, Whakahoutanga me te Hangarau, i whakanui i te tino mahi a te tirohanga a te Ao ki te whakatika i nga wero o te ao. I kii ia ko nga raraunga amiorangi ka taea te whakatau tere, me te whakakaha i nga momo waahanga o te ohanga UK.

Ma te mahi tahi me Open Cosmos me te tautoko i nga wawata o Atlantic Constellation, e whai ana te UK ki te whakamahi i nga hangarau mokowhiti ki te whakatutuki i nga whaainga tiritahi. Ko tenei mahi tahi ehara i te mea he hanga huarahi hou mo te whakawhanaketanga pukenga a meake nei engari ka puta ano hoki nga tumanakohanga mahi, i te mutunga ka whakatairanga te tipu ohaoha i roto i te motu. Ko te panuitanga mo te whakaurunga a te UK ki te kaupapa i te tiimatanga o te Huihuinga Mokowhiti a UK i Belfast, Irirangi ki te Raki, e whakanui ana i te kaha o te motu ki te ahu whakamua i te rangahau pūtaiao me te torotoro mokowhiti.

Pātai Auau

He aha te kaupapa Atlantic Constellation?

Ko te kaupapa Atlantic Constellation he kaupapa i arahina e Potukara, Spain, me te United Kingdom ki te whakawhanake i tetahi roopu amiorangi e whai ana ki te aro turuki i nga ahuatanga taiao o te Ao, me te aro nui ki nga huringa o te rangi me nga aitua taiao.

Me pehea te whai waahi o te amiorangi hou ki nga mahi huringa huarere?

Ko te amiorangi hou, i utua e te kawanatanga o Ingarangi me te whakawhanake i te mahi tahi me Open Cosmos, ka whakarato i nga raraunga whakahou i nga wa katoa mo te ahuarangi o te Ao. Ko enei korero ka whai waahi ki te mohio ki nga tauira me nga ahuatanga o te rangi, katahi ka ngawari te whakatau whakatau me te whakatinanatanga o nga rautaki whakaheke huarere.

He aha nga ahumahi ka whai hua mai i nga raraunga o te amiorangi?

Ka whai hua nga raraunga o te amiorangi ki nga momo ahumahi, tae atu ki te ahuwhenua me te kaha. Ka whakarei ake i nga mahi ahuwhenua ma te whakarato i nga tirohanga ki nga tauira huarere me te whakahaere whenua, i te mutunga ka whai waahi ki te piki ake o te hua me te pumau. I tua atu, ka taea e te waahanga hiko te whakamahi i nga raraunga ki te arotau i nga mahi me te pai ake te whakautu ki nga wero e pa ana ki te rangi.