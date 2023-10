Nga Tirohanga Hou mo nga Kairangirangi o Ingarangi kia eke ki tetahi Mihana Mokowhiti Motuhake

Ko te ahumahi mokowhiti o Ingarangi kei te tata ki te pakaruhanga whakaihiihi, i te mea kua tutuki te whakaaetanga a te UK Space Agency (UKSA) me te kamupene o Houston, Axiom Space, ki te timata i tetahi miihana motuhake ka taea te tuku i nga kairangi rererangi e wha o Ingarangi ki te International Space Station. (ISS). Ahakoa kaore ano kia panuitia he raarangi motuhake, ka whakatuwherahia e tenei mahi tahi nga huarahi whakamiharo mo te rangahau putaiao, te ahu whakamua hangarau, me te toro atu ki te matauranga.

Ko te kaupapa e whakaarohia ana ka uru atu nga kairangi rererangi o te UK ki te rua wiki ki te orbit, ki te whakahaere i te whānuitanga o nga whakamatautau me te whakaatu i nga hangarau hou. I tua atu, ko te whai waahi ki nga mahi matauranga me nga mahi toro atu ki te whakahihiri i te reanga hou o te hunga kaingākau mokowhiti. Ko tenei mahi whakamiharo e tautoko ana i te whaainga whanui o te UKSA ki te whakaihiihi ake i te hiahia me te haumi ki nga umanga e pa ana ki te waahi.

He paionia a Axiom Space ki te whakahaere i nga miihana motuhake ki te ISS, na te mea kua mahi tahi me NASA mo te whakangungu me te SpaceX mo te kawe waka. Heoi, kei te aro ratou inaianei ki te mahi tahi me nga tari mokowhiti o te motu puta noa i te ao. Ko te mahi tahi i waenga i te Axiom me te UKSA ehara i te mea e whakapakari ana i te ohanga mokowhiti o te UK engari e akiaki ana hoki i te motu ki te whakatipu i tetahi o nga umanga mokowhiti hou, tino ataahua hoki puta noa i te ao.

I tua atu, ko te European Space Agency (ESA), nana nei i tautoko te kaupapa, ki te whakaaro he waahi tenei ki te whakakaha ake i ana mahi rangahau mo te torotoro i roto, mo Uropi. Ko te whai waahi o Tim Peake, te kairangi rererangi tuatahi o Ingarangi ki te toro ki te ISS, na te mea ko te kaiarahi o nga kaihopu tokowha e taapiri ana i te taumata tohungatanga nui ki te misioni.

I te wa e haere ana te mahi tahi, kei te kaha te UKSA ki te rapu tono mai i nga whare wananga, nga tari rangahau, me nga tohunga umanga mo nga utu ka taea te whakauru ki roto i te misioni. Ko tenei huarahi whakauru ka whakapumau i te tini o nga momo whakamatautau putaiao me nga mahi rangahau ka taapiri atu ki te angitu o te misioni.

Hei whakamutunga, ko te mahi tahi i waenga i te UKSA me te Axiom Space e tohu ana i te waa whakaheke wai mo te umanga mokowhiti o Ingarangi. Ehara i te mea ka whakatuwhera noa i te huarahi mo nga kairangi rererangi o Ingarangi ki te rere i runga i te misioni motuhake ki te ISS engari e whakanui ana hoki i te kaha o te UK ki te tirotiro mokowhiti, rangahau, me nga mahi hangarau. Kua rite tenei mahi tahi ki te whakahihiko i te reanga hou o nga kaiputaiao me te hunga kaingākau i a ia e akiaki ana i te UK ki te noho hei rangatira mo te ao mo te ao auaha.

FAQ

1. He aha te mahi tahi i waenga i te UKSA me te Axiom Space?

Kua hainatia e te UK Space Agency me Axiom Space he whakaaetanga ki te whai i tetahi miihana i tautokohia e te tangata takitahi ka tukuna nga kairangi rererangi e wha o Ingarangi ki te International Space Station (ISS). Ko te whainga o tenei mahi tahi ki te whakahaere i te rangahau putaiao, nga whakaaturanga hangarau, me te toronga matauranga.

2. Ahea te misioni ka tu?

Kaore ano kia panuitia he raarangi mo te rerenga e whakaarohia ana. Ko etahi atu whakahou ka tukuna i te wa e haere ana te mahi tahi.

3. He aha te mahi a Tim Peake i roto i te misioni?

Ko Tim Peake, te kaiurungi tuatahi o Ingarangi ki te toro ki te ISS, e tika ana hei arahi i nga kaihopu tokowha o te miihana Ingarangi. Ko tana tohungatanga nui ka whai waahi nui ki te angitu o te umanga.

4. Me pehea e uru ai nga whare wananga, nga whare rangahau, me nga tohunga umanga?

Kei te kaha te UKSA ki te rapu korero me nga tono mai i nga whare wananga, nga tari rangahau, me nga tohunga umanga mo nga utu ka taea te whakauru ki roto i te misioni. Ma tenei huarahi whakauru ka whakapumau i te whanuitanga o nga whakamatautau putaiao me nga mahi rangahau.