Te Taupori Manu i te UK Ka anga ki te wikitoria me te hunga karekau i te mea ka mau te Hurirangi

He nui nga huringa o te taupori manu i te UK na nga paanga o te huringa o te rangi, e ai ki nga kaiputaiao. Ahakoa e tipu ana etahi momo, ko etahi kei te paheketanga nui.

Ko te ngaronga o nga kainga noho maori, te whakamahi patu patu patu, me te rerekee o nga ahuatanga o te huarere ka paheke katoa nga momo manu i Ingarangi. Te faataa ra te British Trust for Ornithology e ua topa te numera o te mau manu oviri e 73 mirioni mai te matahiti 1970 mai â.

Ko nga manu heke, otira, kei te anga ki nga wero i a ratou e whakatere ana i nga ahuatanga huarere ki nga whenua rereke. Ko Dr Dave Leech, te Tumuaki o te Kaitiakitanga o Ingarangi mo te Ornithology, e whakaatu ana ko te huringa o te rangi he taumahatanga nui mo nga manu heke. Me whai whakaaro ratou ki nga ahuatanga o te rangi ehara i te mea anake i o raatau waahi whakatipu engari i o raatau waahi hotoke me nga rohe e haere ana i te wa o te heke.

Ko etahi momo kei te urutau ki te rerekee o te rangi. Hei tauira, ko nga kakaho kakaho e whai hua ana i nga raumati wera ake ma te whakaputa uri. Waihoki, ko nga momo penei i te Cetti's warbler kei te toro atu ki te raki.

Heoi ano, ko etahi atu momo, tae atu ki te cuckoo me te willow warbler, e uaua ana ki te karo i te wa e mahana ana te rangi. Ko nga Cuckoos, e noho ana i a ratau raumati ki te UK, he uaua ki te hoki mai i Awherika na te kore kai me te heke o te tatauranga.

Ko te paheketanga o te taupori manu he tino awangawanga mo te hunga kaingākau manu me te hunga atawhai. Ko te ngaronga o nga momo rongonui penei i te cuckoo me te nightingale ka whai paanga nui ki nga whakatipuranga kei te heke mai, kaore pea e whai waahi ki te whakarongo ki o raatau karanga ahurei.

Heoi ano, kei te tumanako tonu te hunga kaingākau ki te manu ma te huringa o te rangi ka puta mai etahi momo hou ki te UK. Hei tauira, ko nga momo penei i te pou pakau pango me te kai pi, he iti nei te kitea i nga takutai o Ingarangi i mua, he mea rawe ki te hunga matakitaki manu.

Ma te nui o te kohinga raraunga me te aro turuki, ko te tumanako a nga kaiputaiao kia marama ake nga paanga o te huringa o te rangi ki runga i nga taupori manu me te hanga rautaki hei whakaiti i enei huringa.

