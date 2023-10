Ko te Tikanga Whakaraupapa DNA Hou e tuku ana i te huarahi pai ki te tuhura kohuke

Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o British Columbia (UBC) i timata i tetahi tikanga pakaru whenua e whakamahi ana i te DNA o nga moroiti hei rapu i nga putunga kohuke utu nui ki te oneone. Ko tenei tikanga auaha, e whakamahi ana i nga hangarau raupapa DNA hou, he kaha ki te huri i te torotoro kohuke, a tera pea ka whai waahi ki te rapu rauemi e hiahiatia ana mo te hanga waka hiko.

I roto i te rangahau i whakaputaina i roto i te Nature Communications Earth and Environment, i whakaatu nga kairangahau UBC me pehea i taea ai e ratou te tautuhi kimberlite, he toka e mohiotia ana kei roto nga taimana taimana, ma te tātari i nga tohu DNA i roto i nga moroiti kei roto i te oneone. I tua atu, i kitea e ratou he kaha te kimberlite ki te hopu me te penapena waro hau, na te mea he tino rauemi hei patu i te huringa o te rangi.

E ai ki tetahi o nga kaituhi o te rangahau, a Bianca Iulianella Phillips, na te tikanga ka taea e ratou te "kite i roto i te oneone" ki te hura i nga toka, nga konganuku, me nga kohuke kei raro i te mata. Ma te hono i nga hainatanga moroiti motuhake ki nga putunga kohuke kua tanumia, ka taea e nga kairangahau te tautuhi tika i to ratau aroaro. Ahakoa ko te arotahi o te rangahau ki te kimberlite, i tirotirohia ano e te roopu te whakamahinga o tenei tikanga mo te kimi i nga putunga parahi porphyry i British Columbia, he kohuke tino nui e whakamahia ana mo te hanga pākahiko mo nga waka hiko.

Ko nga tikanga tuku iho mo te tuhura kohuke, penei i te rangahau matawhenua me te keri, ka nui te utu me te whakapau wa. Ko tenei huarahi raupapa DNA hou e tuku ana i te utu-utu me te pai ake ma te whakarato i nga whakaaro nui i mua i te tiimata i te keri. Ma te wetewete i nga huringa o nga moroiti i puta mai i te taunekeneke ki te ore, ka taea e nga kairangahau te tautuhi i nga tohu matua e tohu ana i te waahi o nga putunga kohuke.

Ahakoa he oati nui tenei kitenga, me rangahau ano kia arotau me te whakamahine i te tikanga. I whakanuia e Iulianella Phillips, e whai ana i tana Tohu Paetahi i tenei wa, i te hiranga o te whakautu i nga paatai ​​taketake e pa ana ki te mahi o enei punaha ki te whakanui ake i te paanga o tenei tikanga.

Ko tenei mahi pakaru whenua i whakahaerehia e nga kairangahau UBC e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te torotoro kohuke, e tuku ana i te huarahi tauwhiro me te whai hua ki te hura i nga rawa utu nui i raro i te mata o te whenua. Na te ahu whakamua o te hangarau raupapa DNA, ka taea te whakarereke i te wa kei te heke mai o te torotoro kohuke ma te whakamahi i te mana o te moroiti.

FAQs

He aha te kimberlite?

Ko te Kimberlite he momo toka kei roto nga oha taimana. He maha nga wa ka whakamahia hei tohu mo nga putunga taimana pea.

He aha te take i hirahira ai tenei tikanga raupapa DNA?

E whakaponohia ana ko tenei tikanga te whakamahinga tuatahi o te raupapa DNA hou ki te rapu i nga putunga kohuke. Ka tukuna he huarahi whai hua me te whai hua ki te tautuhi i nga rawa utu nui i mua i te mahi keri.

Me pehea e whai hua ai tenei tikanga mo te hanga waka hiko?

Ma te whakamahi i te raupapa DNA ki te kimi i nga kohuke tino nui penei i te parahi porphyry, e whakamahia ana i roto i te hanga pākahiko mo nga waka hiko, ka taea e tenei tikanga te awhina i te whakamaarama i nga rauemi e hiahiatia ana mo te hanga waka hiko.

He aha nga painga o te whakamahi moroiti ki te torotoro kohuke?

Ko nga moroiti he puna whakahōu me te nui o nga tohu mo te tautuhi i nga putunga kohuke kua tanumia. Kaore i rite ki nga huānga-a-tinana, karekau nga moroiti e iti ana te tuku, ka waiho hei taputapu utu nui mo te rapu rawa utu.